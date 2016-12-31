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طارق كيال: رفعنا طلبًا رسميًّا لتجنيس اللاعب عمر السومة

أكد أنهم خاطبوا "فيفا".. وينتظرون ردًّا من الجهات المعنية

أكد المشرف العام على المنتخب السعودي الأول طارق كيال رفع طلب رسمي ومعاملة كاملة من الاتحاد السعودي بطلب تجنيس مهاجم الأهلي عمر السومة. مشيرًا لبرنامج "كورة" على روتانا خليجية أمس إلى أن مدرب المنتخب بيرت مارفيك سأل عن إمكانية حصول اللاعب على الجنسية للاستفادة من خدماته بالمنتخب، ومعتبرًا أنه لاعب قوي، ومميز، وهداف.

وأضاف كيال: السومة لاعب كبير، ومهاجم من الطراز الأول، والبلد يحتاج إليه. لافتًا إلى أن موضوع تجنيسه مرفوع منذ فترة من الاتحاد السعودي إلى جهة قرار منح الجنسية، وهي التي ستقرر منحه من عدمه. مشيرًا إلى أنه تم إجراء دراسات واتصالات بالفيفا عن إمكانية مشاركته مع المنتخب السعودي من عدمها، وما إذا كان قد شارك مع منتخب بلاده أم لا؟

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طارق كيال: رفعنا طلبًا رسميًّا لتجنيس اللاعب عمر السومة
سبق

أكد المشرف العام على المنتخب السعودي الأول طارق كيال رفع طلب رسمي ومعاملة كاملة من الاتحاد السعودي بطلب تجنيس مهاجم الأهلي عمر السومة. مشيرًا لبرنامج "كورة" على روتانا خليجية أمس إلى أن مدرب المنتخب بيرت مارفيك سأل عن إمكانية حصول اللاعب على الجنسية للاستفادة من خدماته بالمنتخب، ومعتبرًا أنه لاعب قوي، ومميز، وهداف.

وأضاف كيال: السومة لاعب كبير، ومهاجم من الطراز الأول، والبلد يحتاج إليه. لافتًا إلى أن موضوع تجنيسه مرفوع منذ فترة من الاتحاد السعودي إلى جهة قرار منح الجنسية، وهي التي ستقرر منحه من عدمه. مشيرًا إلى أنه تم إجراء دراسات واتصالات بالفيفا عن إمكانية مشاركته مع المنتخب السعودي من عدمها، وما إذا كان قد شارك مع منتخب بلاده أم لا؟

31 ديسمبر 2016 - 2 ربيع الآخر 1438
02:01 AM
أكد أنهم خاطبوا "فيفا".. وينتظرون ردًّا من الجهات المعنية

طارق كيال: رفعنا طلبًا رسميًّا لتجنيس اللاعب عمر السومة

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عبدالحكيم شار - الرياض
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71,585

أكد المشرف العام على المنتخب السعودي الأول طارق كيال رفع طلب رسمي ومعاملة كاملة من الاتحاد السعودي بطلب تجنيس مهاجم الأهلي عمر السومة. مشيرًا لبرنامج "كورة" على روتانا خليجية أمس إلى أن مدرب المنتخب بيرت مارفيك سأل عن إمكانية حصول اللاعب على الجنسية للاستفادة من خدماته بالمنتخب، ومعتبرًا أنه لاعب قوي، ومميز، وهداف.

وأضاف كيال: السومة لاعب كبير، ومهاجم من الطراز الأول، والبلد يحتاج إليه. لافتًا إلى أن موضوع تجنيسه مرفوع منذ فترة من الاتحاد السعودي إلى جهة قرار منح الجنسية، وهي التي ستقرر منحه من عدمه. مشيرًا إلى أنه تم إجراء دراسات واتصالات بالفيفا عن إمكانية مشاركته مع المنتخب السعودي من عدمها، وما إذا كان قد شارك مع منتخب بلاده أم لا؟

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