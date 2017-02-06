طاقم تحكيم إيرلندي يضبط ديربي القصيم في دور 16 من كأس الملك

أسند الاتحاد السعودي لكرة القدم مهمة إدارة مواجهة الرائد وجاره التعاون في إطار دور 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ إلى طاقم تحكيم من إيرلندا الشمالية بقيادة "أرنولد هونتر" للساحة، و"ديفيد أندرسون" مساعدًا أول، و"باول روبينسون" مساعدًا ثانيًا.

وستقام المواجهة غدًا الثلاثاء 7 فبراير عند الساعة "6:30" مساءً.