5872 طالباً وطالبة يؤدون الاختبارات بمدارس المويه.. غدًا

"الخراص": تشكيل لجان الملاحظة والرصد والمتابعة

يؤدي 5872 طالباً وطالبة من المرحلة المتوسطة والثانوية بمحافظة المويه التابعة لمنطقة مكة المكرمة صباح غد الأحد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ١٤٣٧هـ - ١٤٣٨هـ.

وقال مدير مكتب التعليم بمحافظة المويه عبدالله فهد الخراص لـ"سبق" إنه تم الانتهاء من كافة الترتيبات ووضع الخطط الميدانية لمتابعة الإجراءات المدرسية من قبل المشرفين التربويين.



وأوضح أن قادة المدارس شكلوا لجان الملاحظة والرصد وإنهاءها بشكل فوري، وأضاف: باستعداد ١٩٦٥طالبًا بالمرحلة المتوسطة و١٠٨٥ طالباً بالمرحلة الثانوية و١٧١٥ طالبة للمرحلة المتوسطة و١٠١٧ طالبة بالمرحلة الثانوية.



واختتم قائلاً: كافة الخطط تحظى بمتابعة من مدير الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور محمد حسن الشمراني.

