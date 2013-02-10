النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

طالبتان من الليث تتأهلان لنهائي أولمبياد إبداع 2017 على مستوى المملكة

تقيمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع عن تأهل طالبتين من إدارة التعليم بمحافظة الليث للمشاركة في تصفيات المرحلة الختامية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع 2017م، الذي تقيمه المؤسسة على مستوى المملكة بالشراكة مع وزارة التعليم لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية.

وجاءت النتائج بعد أن أنهت مؤسسة موهبة مرحلة التحكيم الإلكتروني لكافة المشاركين والمشاركات على مستوى المملكة، وانطباق معايير وضوابط الترشيح على المشاريع العلمية والإبداعية المتأهلة.

وجاءت نتائج الطالبتين المتأهلتين من تعليم الليث على النحو التالي: الطالبة الموهوبة: "مشاعل بنت أحمد بن سارج الجميعي" من متوسطة حقال، عن مشروعها: إعادة تدوير الكتب والملازم المدرسية باستخدام أقلام الحبر القابلة للمسح.

والطالبة الموهوبة: "سارة بنت مساعد بن سعيد اليزيدي"، من ثانوية المقررات بالليث، عن مشروعها: تحضير بعض المواد ذات النشاط السطحي والعوامل الحفازة النانونية لإنتاج مستحلب نانوي للوقود الحيوي من إعادة تدوير الزيوت المزنخة بأقل تكلفة وأعلى كفاءة للاحتراق.

بدوره عبّر مدير التعليم في محافظة الليث "مرعي بن محمد البركاتي" عن بالغ فخره واعتزازه وسعادته بهذا الإنجاز، مقدماً أجمل التهاني والتبريكات والشكر والتقدير للطالبات المتأهلات ولأسرهن ولمدارسهن ولمعلماتهن، وللمشرفات التربويات بقسم الموهوبات في الليث ومكتب أضم على حسن إشرافهن على تدريبهن وتأهيلهن للمسابقة، وإلى كل من وقف خلف الإنجاز بالدعم والمساندة.

كما أكد "البركاتي" على حرص إدارته على تسخير كافة الجهود والإمكانات لتوفير بيئة تربوية ومدرسية وتعليمية لتحفيز ورعاية الطلاب والطالبات الموهوبين والموهوبات والمبدعين والمبدعات، في شتى مجالات الموهبة والفنون والأنشطة المختلفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
طالبتان من الليث تتأهلان لنهائي أولمبياد إبداع 2017 على مستوى المملكة
سبق

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع عن تأهل طالبتين من إدارة التعليم بمحافظة الليث للمشاركة في تصفيات المرحلة الختامية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع 2017م، الذي تقيمه المؤسسة على مستوى المملكة بالشراكة مع وزارة التعليم لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية.

وجاءت النتائج بعد أن أنهت مؤسسة موهبة مرحلة التحكيم الإلكتروني لكافة المشاركين والمشاركات على مستوى المملكة، وانطباق معايير وضوابط الترشيح على المشاريع العلمية والإبداعية المتأهلة.

وجاءت نتائج الطالبتين المتأهلتين من تعليم الليث على النحو التالي: الطالبة الموهوبة: "مشاعل بنت أحمد بن سارج الجميعي" من متوسطة حقال، عن مشروعها: إعادة تدوير الكتب والملازم المدرسية باستخدام أقلام الحبر القابلة للمسح.

والطالبة الموهوبة: "سارة بنت مساعد بن سعيد اليزيدي"، من ثانوية المقررات بالليث، عن مشروعها: تحضير بعض المواد ذات النشاط السطحي والعوامل الحفازة النانونية لإنتاج مستحلب نانوي للوقود الحيوي من إعادة تدوير الزيوت المزنخة بأقل تكلفة وأعلى كفاءة للاحتراق.

بدوره عبّر مدير التعليم في محافظة الليث "مرعي بن محمد البركاتي" عن بالغ فخره واعتزازه وسعادته بهذا الإنجاز، مقدماً أجمل التهاني والتبريكات والشكر والتقدير للطالبات المتأهلات ولأسرهن ولمدارسهن ولمعلماتهن، وللمشرفات التربويات بقسم الموهوبات في الليث ومكتب أضم على حسن إشرافهن على تدريبهن وتأهيلهن للمسابقة، وإلى كل من وقف خلف الإنجاز بالدعم والمساندة.

كما أكد "البركاتي" على حرص إدارته على تسخير كافة الجهود والإمكانات لتوفير بيئة تربوية ومدرسية وتعليمية لتحفيز ورعاية الطلاب والطالبات الموهوبين والموهوبات والمبدعين والمبدعات، في شتى مجالات الموهبة والفنون والأنشطة المختلفة.

09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
10:17 PM
تقيمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع

طالبتان من الليث تتأهلان لنهائي أولمبياد إبداع 2017 على مستوى المملكة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الليث
0
2,598

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع عن تأهل طالبتين من إدارة التعليم بمحافظة الليث للمشاركة في تصفيات المرحلة الختامية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع 2017م، الذي تقيمه المؤسسة على مستوى المملكة بالشراكة مع وزارة التعليم لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية.

وجاءت النتائج بعد أن أنهت مؤسسة موهبة مرحلة التحكيم الإلكتروني لكافة المشاركين والمشاركات على مستوى المملكة، وانطباق معايير وضوابط الترشيح على المشاريع العلمية والإبداعية المتأهلة.

وجاءت نتائج الطالبتين المتأهلتين من تعليم الليث على النحو التالي: الطالبة الموهوبة: "مشاعل بنت أحمد بن سارج الجميعي" من متوسطة حقال، عن مشروعها: إعادة تدوير الكتب والملازم المدرسية باستخدام أقلام الحبر القابلة للمسح.

والطالبة الموهوبة: "سارة بنت مساعد بن سعيد اليزيدي"، من ثانوية المقررات بالليث، عن مشروعها: تحضير بعض المواد ذات النشاط السطحي والعوامل الحفازة النانونية لإنتاج مستحلب نانوي للوقود الحيوي من إعادة تدوير الزيوت المزنخة بأقل تكلفة وأعلى كفاءة للاحتراق.

بدوره عبّر مدير التعليم في محافظة الليث "مرعي بن محمد البركاتي" عن بالغ فخره واعتزازه وسعادته بهذا الإنجاز، مقدماً أجمل التهاني والتبريكات والشكر والتقدير للطالبات المتأهلات ولأسرهن ولمدارسهن ولمعلماتهن، وللمشرفات التربويات بقسم الموهوبات في الليث ومكتب أضم على حسن إشرافهن على تدريبهن وتأهيلهن للمسابقة، وإلى كل من وقف خلف الإنجاز بالدعم والمساندة.

كما أكد "البركاتي" على حرص إدارته على تسخير كافة الجهود والإمكانات لتوفير بيئة تربوية ومدرسية وتعليمية لتحفيز ورعاية الطلاب والطالبات الموهوبين والموهوبات والمبدعين والمبدعات، في شتى مجالات الموهبة والفنون والأنشطة المختلفة.

شارك برأيك
44
148

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

09 فبراير
1,090
250 ألفًا

250 ألفًا

05 فبراير
4,422
11.6 مليار

11.6 مليار

03 فبراير
3,826
3000

3000

01 فبراير
3,048

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير
جارية
09
فبراير

المعرض الدولي للإعلام المرئي والمسموع

تنتهي 11 فبراير
قادمة
10
فبراير

مهرجان جامعة الأمير سلطان

تنتهي 11 فبراير
قادمة
10
فبراير

معرض حرف وتصاميم بأيدي خليجية

تنتهي 12 فبراير

كاريكاتير

أبطال الحد الجنوبي.. قوة رادعة

المقالات

الاتحـاد المكبَّل بالديـون..!

الاتحـاد المكبَّل بالديـون..!

محمد الصيـعري
بكاء على أبواب الصحافة

بكاء على أبواب الصحافة

سعيد آل جندب
جامعاتنا تتحدى رؤية السعودية

جامعاتنا تتحدى رؤية السعودية

عبدالرحمن المرشد
سوق الإعلانات السوداء

سوق الإعلانات السوداء

برجس البرجس
رفقًا بنا أيها الوزراء!.. مشاعرنا أيها الوزراء!

رفقًا بنا أيها الوزراء!.. مشاعرنا أيها الوزراء!

أحمد الركبان
شذوذات توظيفية وعجائب جامعية!

شذوذات توظيفية وعجائب جامعية!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
نهاية مفحــط..!!

نهاية مفحــط..!!

محمد الصيـعري
كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

بندر الشهري
نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة