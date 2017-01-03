طالب متوسطة يطعن وكيل مدرسة بالدمام ويلحق إصابة قوية بعينه

"تعليم الشرقية" فتحت تحقيقًا في الواقعة

تعرَّض وكيل إحدى مدارس المنطقة الشرقية للطعن والاعتداء من قِبل أحد طلاب المدرسة، بعد أن حاول الوكيل حل مشكلة بين طالبَيْن، كانا قد اعتديا على بعضهما.



وقالت مصادر "سبق" إن وكيل المدرسة نُقل للمستشفى، بعد أن تعرض للاعتداء بالطعن، وإصابة عينه اليسرى بإصابة قوية.



وأضافت المصادر بأن إدارة التعليم فتحت ملفًّا للتحقيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.



"سبق" تواصلت مع سعيد الباحص، المتحدث الرسمي لإدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، الذي أوضح أن الاعتداء وقع أثناء مشاجرة بين طالبَيْن في أحد الفصول؛ فاستدعى المعلم وكيل شؤون الطلاب لحل المشكلة، إلا أن أحد الطالبين اعتدى على الوكيل وأصابه.



وأضاف "الباحص" بأن إدارة المدرسة صنفت الحالة من الدرجة الخامسة، ورفعت للمكتب والجهات المختصة، فيما مكتب التعليم بغرب الدمام بصدد إكمال إجراءاته للتحقق أولاً، ومن ثم التحقيق وفق الأنظمة المعمول بها.

