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طبيب وممرضة يعملان بدون تصنيف هيئة التخصصات.. و"صحة تبوك" تحقق

منذ عامين في مستشفى البدع وينتظر صدور نتائج التحقيقات خلال الأسبوع القادم

حققت الشؤون الصحية بمنطقة تبوك اليوم مع طبيب وممرضة يعملان في مستشفى محافظة البدع منذ عامين، تبين أنهما لم يتقدما لاختبار هيئة التخصصات الطبية، فيما ينتظر صدور نتائج التحقيقات خلال الأسبوع القادم.

وعلمت "سبق" أن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك كشف ذلك في جولته المفاجئة التي قام بها أمس لمستشفى المحافظة ووجه على إثر ذلك قسم المتابعة بالتحقيق.

ووفقاً للمعلومات فإن مدير عام الشؤون الصحية السابق وجه في فترته بتجديد عقد الطبيب لعدم وجود بديل رغم أن ذلك ينافي أنظمة وزارة الصحة التي تلزم الكوادر الصحية حصولهم على شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

من جانبه، أشار مصدر لـ"سبق" إلى أن الطبيب  يعمل حالياً على استكمال كامل أوراقة لدي هيئة التخصصات الصحية التي طلبت منه سابقاً إحضارها، لافتاً إلى أن حرص المستشفى على استمرار الطبيب كان لحاجة المرضى لخدماته.

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طبيب وممرضة يعملان بدون تصنيف هيئة التخصصات.. و"صحة تبوك" تحقق
سبق

حققت الشؤون الصحية بمنطقة تبوك اليوم مع طبيب وممرضة يعملان في مستشفى محافظة البدع منذ عامين، تبين أنهما لم يتقدما لاختبار هيئة التخصصات الطبية، فيما ينتظر صدور نتائج التحقيقات خلال الأسبوع القادم.

وعلمت "سبق" أن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك كشف ذلك في جولته المفاجئة التي قام بها أمس لمستشفى المحافظة ووجه على إثر ذلك قسم المتابعة بالتحقيق.

ووفقاً للمعلومات فإن مدير عام الشؤون الصحية السابق وجه في فترته بتجديد عقد الطبيب لعدم وجود بديل رغم أن ذلك ينافي أنظمة وزارة الصحة التي تلزم الكوادر الصحية حصولهم على شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

من جانبه، أشار مصدر لـ"سبق" إلى أن الطبيب  يعمل حالياً على استكمال كامل أوراقة لدي هيئة التخصصات الصحية التي طلبت منه سابقاً إحضارها، لافتاً إلى أن حرص المستشفى على استمرار الطبيب كان لحاجة المرضى لخدماته.

13 يناير 2017 - 15 ربيع الآخر 1438
12:21 AM
منذ عامين في مستشفى البدع وينتظر صدور نتائج التحقيقات خلال الأسبوع القادم

طبيب وممرضة يعملان بدون تصنيف هيئة التخصصات.. و"صحة تبوك" تحقق

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بدر الجبل - تبوك
15
17,732

حققت الشؤون الصحية بمنطقة تبوك اليوم مع طبيب وممرضة يعملان في مستشفى محافظة البدع منذ عامين، تبين أنهما لم يتقدما لاختبار هيئة التخصصات الطبية، فيما ينتظر صدور نتائج التحقيقات خلال الأسبوع القادم.

وعلمت "سبق" أن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك كشف ذلك في جولته المفاجئة التي قام بها أمس لمستشفى المحافظة ووجه على إثر ذلك قسم المتابعة بالتحقيق.

ووفقاً للمعلومات فإن مدير عام الشؤون الصحية السابق وجه في فترته بتجديد عقد الطبيب لعدم وجود بديل رغم أن ذلك ينافي أنظمة وزارة الصحة التي تلزم الكوادر الصحية حصولهم على شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

من جانبه، أشار مصدر لـ"سبق" إلى أن الطبيب  يعمل حالياً على استكمال كامل أوراقة لدي هيئة التخصصات الصحية التي طلبت منه سابقاً إحضارها، لافتاً إلى أن حرص المستشفى على استمرار الطبيب كان لحاجة المرضى لخدماته.

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