طرح مواقع استثمارية للمزايدة العامة بـ "وادي الدواسر"

لعموم المواطنين والمؤسسات والشركات

أعلنت بلدية محافظة وادي الدواسر، عن رغبتها في طرح عددا من النشاطات التجارية للاستثمار بمواقع مميزة، لعموم المواطنين والمؤسسات والشركات، بدءا من اليوم.

وأوضحت بلدية المحافظة عبر موقعها الرسمي، عن المواقع في بيان تم نشره حمل اسماء النشاطات، وتضمن "مبنى تجاري بحي اللدام على الشارع العام، موقع مرمى النفايات شمال المحافظة، تشغيل مسلخ ونقطتين ذبح شمال اللدام والمنطقة الصناعية بالشرافا، وسوق الحبحب شرق المحافظة".

وكذلك، "مبنى تجاري بالخماسين، واللوحات الإعلانية، وبوفية حديقة الأندلس بحي اللدام، وبوفية مقابل مزرعة الإرشاد الزراعي على الشارع العام بحي الولامين، وبوفية حديقة النورس بمخطط الولامين".

واشترطت البلدية، على الراغبين في دخول المزايدة التقيد بالشروط المُعَدّة من قِبَل البلدية، والمتوفرة لدى قسم الاستثمار وقسم صحة البيئة، علماً أن جلسة فتح المظاريف ستكون على مدى ثلاثة أيام من تاريخ 1/6/1438هـ، الساعة الواحد ظهراً.