النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

طرح مواقع استثمارية للمزايدة العامة بـ "وادي الدواسر"

لعموم المواطنين والمؤسسات والشركات

 أعلنت بلدية محافظة وادي الدواسر، عن رغبتها في طرح عددا من النشاطات التجارية للاستثمار بمواقع مميزة، لعموم المواطنين والمؤسسات والشركات، بدءا من اليوم.

 

وأوضحت بلدية المحافظة عبر موقعها الرسمي، عن المواقع في بيان تم نشره حمل اسماء النشاطات، وتضمن "مبنى تجاري بحي اللدام على الشارع العام، موقع مرمى النفايات شمال المحافظة، تشغيل مسلخ ونقطتين ذبح شمال اللدام والمنطقة الصناعية بالشرافا، وسوق الحبحب شرق المحافظة".

 

وكذلك، "مبنى تجاري بالخماسين، واللوحات الإعلانية، وبوفية حديقة الأندلس بحي اللدام، وبوفية مقابل مزرعة الإرشاد الزراعي على الشارع العام بحي الولامين، وبوفية حديقة النورس بمخطط الولامين".

 

واشترطت البلدية، على الراغبين في دخول المزايدة التقيد بالشروط المُعَدّة من قِبَل البلدية، والمتوفرة لدى قسم الاستثمار وقسم صحة البيئة، علماً أن جلسة فتح المظاريف ستكون على مدى ثلاثة أيام من تاريخ 1/6/1438هـ، الساعة الواحد ظهراً.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
طرح مواقع استثمارية للمزايدة العامة بـ "وادي الدواسر"
سبق

 أعلنت بلدية محافظة وادي الدواسر، عن رغبتها في طرح عددا من النشاطات التجارية للاستثمار بمواقع مميزة، لعموم المواطنين والمؤسسات والشركات، بدءا من اليوم.

 

وأوضحت بلدية المحافظة عبر موقعها الرسمي، عن المواقع في بيان تم نشره حمل اسماء النشاطات، وتضمن "مبنى تجاري بحي اللدام على الشارع العام، موقع مرمى النفايات شمال المحافظة، تشغيل مسلخ ونقطتين ذبح شمال اللدام والمنطقة الصناعية بالشرافا، وسوق الحبحب شرق المحافظة".

 

وكذلك، "مبنى تجاري بالخماسين، واللوحات الإعلانية، وبوفية حديقة الأندلس بحي اللدام، وبوفية مقابل مزرعة الإرشاد الزراعي على الشارع العام بحي الولامين، وبوفية حديقة النورس بمخطط الولامين".

 

واشترطت البلدية، على الراغبين في دخول المزايدة التقيد بالشروط المُعَدّة من قِبَل البلدية، والمتوفرة لدى قسم الاستثمار وقسم صحة البيئة، علماً أن جلسة فتح المظاريف ستكون على مدى ثلاثة أيام من تاريخ 1/6/1438هـ، الساعة الواحد ظهراً.

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
04:49 PM
لعموم المواطنين والمؤسسات والشركات

طرح مواقع استثمارية للمزايدة العامة بـ "وادي الدواسر"

A A A
خلف الدوسري - وادي الدواسر
0
445

 أعلنت بلدية محافظة وادي الدواسر، عن رغبتها في طرح عددا من النشاطات التجارية للاستثمار بمواقع مميزة، لعموم المواطنين والمؤسسات والشركات، بدءا من اليوم.

 

وأوضحت بلدية المحافظة عبر موقعها الرسمي، عن المواقع في بيان تم نشره حمل اسماء النشاطات، وتضمن "مبنى تجاري بحي اللدام على الشارع العام، موقع مرمى النفايات شمال المحافظة، تشغيل مسلخ ونقطتين ذبح شمال اللدام والمنطقة الصناعية بالشرافا، وسوق الحبحب شرق المحافظة".

 

وكذلك، "مبنى تجاري بالخماسين، واللوحات الإعلانية، وبوفية حديقة الأندلس بحي اللدام، وبوفية مقابل مزرعة الإرشاد الزراعي على الشارع العام بحي الولامين، وبوفية حديقة النورس بمخطط الولامين".

 

واشترطت البلدية، على الراغبين في دخول المزايدة التقيد بالشروط المُعَدّة من قِبَل البلدية، والمتوفرة لدى قسم الاستثمار وقسم صحة البيئة، علماً أن جلسة فتح المظاريف ستكون على مدى ثلاثة أيام من تاريخ 1/6/1438هـ، الساعة الواحد ظهراً.

شارك برأيك
30
56

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
652
50 مليار دولار

50 مليار دولار

16 يناير
7,236
100 ألف

100 ألف

14 يناير
2,885
8.6 مليار دولار

8.6 مليار دولار

11 يناير
5,260

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

فن التعامل مع المتغيرات

فن التعامل مع المتغيرات

عبدالرحمن المرشد
التحوُّل العظيم

التحوُّل العظيم

حامد الإقبالي
ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
جوال معالي الوزير!

جوال معالي الوزير!

أحمد الركبان
تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

منيرة آل سليمان
زوِّجوه يعقل !!!

زوِّجوه يعقل !!!

حمد مشخص
العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

نايف معلا
مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

محمد الغامدي
إحراق الجذور أهم

إحراق الجذور أهم

صالح المسلّم
الطائف ومحافظها الجديد!

الطائف ومحافظها الجديد!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة