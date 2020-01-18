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طريف.. "أرامكو" تدشّن أول توربين لتوليد الطاقة من الرياح في المملكة

الغامدي: الحدث يمثل نقطة الانطلاق لمرحلة جديدة في السعودية

دشّن المدير التنفيذي لأنظمة الطاقة بالوكالة في "أرامكو السعودية" عبدالكريم الغامدي؛ اليوم، أول توربين لتوليد الطاقة من الرياح في المملكة في طريف.

 

وقال الغامدي: يمثل تشغيل أول توربين لتوليد الطاقة من الرياح نقطة الانطلاق لمرحلة جديدة في المملكة تقودها "أرامكو السعودية"، بالتعاون مع شركائها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طريف.. "أرامكو" تدشّن أول توربين لتوليد الطاقة من الرياح في المملكة
سبق

دشّن المدير التنفيذي لأنظمة الطاقة بالوكالة في "أرامكو السعودية" عبدالكريم الغامدي؛ اليوم، أول توربين لتوليد الطاقة من الرياح في المملكة في طريف.

 

وقال الغامدي: يمثل تشغيل أول توربين لتوليد الطاقة من الرياح نقطة الانطلاق لمرحلة جديدة في المملكة تقودها "أرامكو السعودية"، بالتعاون مع شركائها.

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
01:39 PM
الغامدي: الحدث يمثل نقطة الانطلاق لمرحلة جديدة في السعودية

طريف.. "أرامكو" تدشّن أول توربين لتوليد الطاقة من الرياح في المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشّن المدير التنفيذي لأنظمة الطاقة بالوكالة في "أرامكو السعودية" عبدالكريم الغامدي؛ اليوم، أول توربين لتوليد الطاقة من الرياح في المملكة في طريف.

 

وقال الغامدي: يمثل تشغيل أول توربين لتوليد الطاقة من الرياح نقطة الانطلاق لمرحلة جديدة في المملكة تقودها "أرامكو السعودية"، بالتعاون مع شركائها.

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