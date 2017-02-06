طريف.. انتحار مواطن بطلق ناري بإسكان قوى الأمن الداخلي

باشرت شرطة محافظة طريف مساء اليوم حالة انتحار لمواطن في العقد الرابع من عمره، أطلق النار على نفسه في ظروف غامضة داخل منزله التابع لقوى الأمن الداخلي بطريف.
"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل حال وردوها.
باشرت شرطة محافظة طريف مساء اليوم حالة انتحار لمواطن في العقد الرابع من عمره، أطلق النار على نفسه في ظروف غامضة داخل منزله التابع لقوى الأمن الداخلي بطريف.
"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل حال وردوها.
باشرت شرطة محافظة طريف مساء اليوم حالة انتحار لمواطن في العقد الرابع من عمره، أطلق النار على نفسه في ظروف غامضة داخل منزله التابع لقوى الأمن الداخلي بطريف.
"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل حال وردوها.
باشرت شرطة محافظة طريف مساء اليوم حالة انتحار لمواطن في العقد الرابع من عمره، أطلق النار على نفسه في ظروف غامضة داخل منزله التابع لقوى الأمن الداخلي بطريف.
"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل حال وردوها.