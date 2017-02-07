طقس الثلاثاء .. رياحٌ مُغبرة وسحبٌ مُمطرة في هذه المناطق

توقعت "الأرصاد" في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية؛ تمتد إلى منطقتَي المدينة المنوّرة وتبوك.

وأضافت: تتهيّأ الفرصة لتكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرّمة؛ تمتد إلى مرتفعات المدينة المنوّرة، تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية من جنوب غرب المملكة.

كما يُتوقع أن يمتد تأثير السحب الرعدية خلال أوقات الليل ونهار الغد في الأجزاء الساحلية لوسط البحر الأحمر وشماله.