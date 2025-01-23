طقس السبت .. سماءٌ غائمة وأمطارٌ متفرقة وسحبٌ رعديّة

ضبابٌ خلال الليل والصباح الباكر على الشرقية والمرتفعات

توقّعت هيئة الأرصاد سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة على وسط المملكة وشرقها مع فرصة لهطول أمطار متفرقة اليوم.

وأضافت في تقريرها عن طقس السبت: كما تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية؛ تتخللها سحبٌ رعديّة على مرتفعات: جازان وعسير والباحة؛ تشمل الأجزاء الساحلية منها.. في حين تنشط الرياح السطحية التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقة المدينة المنوّرة والأجزاء الغربية لمنطقة الرياض.

وتابعت: كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال أوقات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية، والمرتفعات الجنوبية الغربية، وعلى الأجزاء الغربية لمنطقة الحدود الشمالية.