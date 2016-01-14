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طقس السبت غائم بمعظم الأنحاء .. وعوالق ترابية بمناطق عدة

"الأرصاد": تتهيّأ الفرصة غداً لهطول أمطار متفرقة قد تكون رعديّة

توقعت هيئة الأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة.

وقالت: تؤثر العوالق الترابية على منطقة المدينة المنوّرة والأجزاء الجنوبية من شرق المملكة ووسطها، كما تتهيّأ الفرصة، غداً، لهطول أمطار متفرقة قد تكون رعديّة على منطقتَيْ تبوك والمدينة المنوّرة تشمل الأجزاء الساحلية منها، كذلك على مناطق: حائل، الجوف، والحدود الشمالية؛ تمتد إلى الأجزاء الشمالية من شرق المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طقس السبت غائم بمعظم الأنحاء .. وعوالق ترابية بمناطق عدة
سبق

توقعت هيئة الأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة.

وقالت: تؤثر العوالق الترابية على منطقة المدينة المنوّرة والأجزاء الجنوبية من شرق المملكة ووسطها، كما تتهيّأ الفرصة، غداً، لهطول أمطار متفرقة قد تكون رعديّة على منطقتَيْ تبوك والمدينة المنوّرة تشمل الأجزاء الساحلية منها، كذلك على مناطق: حائل، الجوف، والحدود الشمالية؛ تمتد إلى الأجزاء الشمالية من شرق المملكة.

14 يناير 2017 - 16 ربيع الآخر 1438
11:01 AM
"الأرصاد": تتهيّأ الفرصة غداً لهطول أمطار متفرقة قد تكون رعديّة

طقس السبت غائم بمعظم الأنحاء .. وعوالق ترابية بمناطق عدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
14,588

توقعت هيئة الأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة.

وقالت: تؤثر العوالق الترابية على منطقة المدينة المنوّرة والأجزاء الجنوبية من شرق المملكة ووسطها، كما تتهيّأ الفرصة، غداً، لهطول أمطار متفرقة قد تكون رعديّة على منطقتَيْ تبوك والمدينة المنوّرة تشمل الأجزاء الساحلية منها، كذلك على مناطق: حائل، الجوف، والحدود الشمالية؛ تمتد إلى الأجزاء الشمالية من شرق المملكة.

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