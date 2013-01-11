النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

طلاب مدرسة بالجبيل يكتبون رسالة امتنان لرجل الأمن "عواجي"

بعدما تصدى للإرهابيين السبت الماضي في حي الياسمين بالرياض

ترجم  طلاب مدرسة الجزيرة الابتدائية بالهيئة الملكية بالجبيل مشاعرهم تجاه رجل الأمن جبران عواجي، الذي تصدى للإرهابيين السبت الماضي، ضمن فعالية أقامها نادي العطاء والتطوع لطلاب المدرسة، وذلك من خلال كتابة رسالة شكر وامتنان لهذا البطل.


وشارك في الرسالة حوالي 50 طالباً من مختلف المراحل الدراسية، وحملت الكلمات في طياتها صدق المشاعر والفخر ببطل الوطن جبران عواجي.


جدير بالذكر أن بطل الوطن جبران عواجي قام بعمل بطولي في مواجهة الإرهابيين، يوم السبت الماضي، في حي الياسمين بالرياض.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
طلاب مدرسة بالجبيل يكتبون رسالة امتنان لرجل الأمن "عواجي"
سبق

ترجم  طلاب مدرسة الجزيرة الابتدائية بالهيئة الملكية بالجبيل مشاعرهم تجاه رجل الأمن جبران عواجي، الذي تصدى للإرهابيين السبت الماضي، ضمن فعالية أقامها نادي العطاء والتطوع لطلاب المدرسة، وذلك من خلال كتابة رسالة شكر وامتنان لهذا البطل.


وشارك في الرسالة حوالي 50 طالباً من مختلف المراحل الدراسية، وحملت الكلمات في طياتها صدق المشاعر والفخر ببطل الوطن جبران عواجي.


جدير بالذكر أن بطل الوطن جبران عواجي قام بعمل بطولي في مواجهة الإرهابيين، يوم السبت الماضي، في حي الياسمين بالرياض.

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
03:18 PM
بعدما تصدى للإرهابيين السبت الماضي في حي الياسمين بالرياض

طلاب مدرسة بالجبيل يكتبون رسالة امتنان لرجل الأمن "عواجي"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الجبيل
8
33,584

ترجم  طلاب مدرسة الجزيرة الابتدائية بالهيئة الملكية بالجبيل مشاعرهم تجاه رجل الأمن جبران عواجي، الذي تصدى للإرهابيين السبت الماضي، ضمن فعالية أقامها نادي العطاء والتطوع لطلاب المدرسة، وذلك من خلال كتابة رسالة شكر وامتنان لهذا البطل.


وشارك في الرسالة حوالي 50 طالباً من مختلف المراحل الدراسية، وحملت الكلمات في طياتها صدق المشاعر والفخر ببطل الوطن جبران عواجي.


جدير بالذكر أن بطل الوطن جبران عواجي قام بعمل بطولي في مواجهة الإرهابيين، يوم السبت الماضي، في حي الياسمين بالرياض.

شارك برأيك
24
42

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
1,375
1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
4,238
3 مليارات دولار

3 مليارات دولار

06 يناير
2,764
20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
2,211

كاريكاتير

البطل جبران عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

نايف معلا
مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

محمد الغامدي
إحراق الجذور أهم

إحراق الجذور أهم

صالح المسلّم
الطائف ومحافظها الجديد!

الطائف ومحافظها الجديد!

صالح مطر الغامدي
قرار (يُخرس) الإعلامي المسيء للسعودية

قرار (يُخرس) الإعلامي المسيء للسعودية

بندر الشهري
عواجي.. فرد من آلاف

عواجي.. فرد من آلاف

سعيد آل جندب
التغيير السياسي في طهران في مرحلة التسخين

التغيير السياسي في طهران في مرحلة التسخين

يحيى الشمري
هنيئًا لهذه الأرض حرَّاس أمنها

هنيئًا لهذه الأرض حرَّاس أمنها

عبدالرحمن المرشد
عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

برجس البرجس
هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

إبراهيم باداود

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة