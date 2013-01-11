طلاب مدرسة بالجبيل يكتبون رسالة امتنان لرجل الأمن "عواجي"

بعدما تصدى للإرهابيين السبت الماضي في حي الياسمين بالرياض

ترجم طلاب مدرسة الجزيرة الابتدائية بالهيئة الملكية بالجبيل مشاعرهم تجاه رجل الأمن جبران عواجي، الذي تصدى للإرهابيين السبت الماضي، ضمن فعالية أقامها نادي العطاء والتطوع لطلاب المدرسة، وذلك من خلال كتابة رسالة شكر وامتنان لهذا البطل.



وشارك في الرسالة حوالي 50 طالباً من مختلف المراحل الدراسية، وحملت الكلمات في طياتها صدق المشاعر والفخر ببطل الوطن جبران عواجي.



جدير بالذكر أن بطل الوطن جبران عواجي قام بعمل بطولي في مواجهة الإرهابيين، يوم السبت الماضي، في حي الياسمين بالرياض.