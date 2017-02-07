النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

طلاب وطالبات كلية العلوم برماح ينتقلون للمبنى الجامعي الجديد

على الطريق الدولي المار بالمحافظة عند المدخل الجنوبي لها

استقبلت كلية العلوم والدراسات الإنسانية بمحافظة رماح بداية من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي1437-1438هـ طلاب وطالبات الكلية في مقر المبنى الجامعي الجديد الذي اكتمل إنشاؤه مؤخراً, والذي يتكون من مبنى للطلاب وآخر للطالبات.

وقد اكتملت الاستعدادات لاستقبال جميع منسوبي الكلية بعد أن بذلت الجهات المختصة في جامعة المجمعة جهوداً كبيرةً من خلال توفير جميع الاحتياجات والتجهيزات, وتسخير كافة الإمكانيات لجعل الكلية مهيأة تماماً للدراسة, وسعياً منها لأن يكون التحصيل العلمي في الجامعة وسط بيئة أكاديمية ملائمة.

وقال مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن: "يعد هذا المشروع منجزاً وطنياً كبيراً, وواحداً من ثمراتِ خطط الجامعة المدروسة، وجزءاً من منظومة المباني العاجلة الخاصة بالطلاب والطالبات في فروعِ الجامعة المختلفة".

وأضاف: "سعت جامعة المجمعة، منذ بداياتها الأولى، إلى التنسيقِ مع الجهاتِ المختصةِ لتملكَ أرضاً في محافظةِ رماح لصالحِ كليةِ العلومِ والدراساتِ الإنسانيةِ برماح من خلالِ رؤيةٍ مستقبليةٍ ودراساتٍ متخصصةٍ لتحديدِ احتياجاتِ الجامعةِ على المدى البعيدِ في التوسعِ في المباني والمدن الجامعية".

وأردف: "لذا أوْلتْ هذا الجانب اهتماماً خاصاً, ومتابعةً مستمرةً, ومبادراتٍ ذاتية بوضع خططٍ متكاملةٍ منذ إنشائها لمشاريعَ عاجلةٍ تكون فيها الأولويةُ لتطويرِ المرافقِ التعليمية, والاهتمامِ بأقسامِها, وتسخيرِ الدعمِ والإمكانياتِ؛ لخلقِ بيئةٍ مثاليةٍ تتمثلُ في منشآتٍ تناسبُ احتياجاتِ الطالب والطالبة, وقاعاتٍ دراسيةٍ مجهزةٍ بأحدثِ التجهيزات, ومعاملَ بأعلى المواصفات, ومرافقَ مكتملةٍ, مدعمةٍ بوسائلِ الأمنِ والسلامةِ والترفيهِ، يتمتعُ فيها الطالبُ والطالبةُ بأجواءَ مريحةٍ تساعدهمُ في تحصيلِهم العلمي, وصقلِ موهبتِهم, وتطويرِ قدراتِهم دون معوقات".

وتابع: "تُغْنِي هذه المنشآت عن المباني المستأجرة التي لا تفي بالمتطلبات ولا تحقق الهدف, واستناداً لهذه المبادئ؛ عملت جامعةُ المجمعةِ على إنشاءِ مبانٍ عاجلةٍ تلبيةً لحاجتِها الحاليةِ والمستقبليةِ القريبةِ".

وقال "المقرن": "أعتبر هذا المشروع من الاستثمار الأمثل للموارد المالية، وما تلقاه جامعةُ المجمعة من دعمٍ, وما توفرَّ لها من إمكانياتٍ, ويعدّ المشروع من إهداءاتِ الجامعةِ لطلابِها وطالباتِها في استثمارٍ مثاليٍّ لذلك الدعم الذي تلقته الجامعةُ من قبلِ حكومةِ خادمِ الحرمينِ الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيز، وسموِّ وليِّ عهدِهِ الأمين, وسمو ولي ولي العهد, وبمتابعةٍ من قِبَلِ وزير التعليم وقيادات الوزارة".

من جهته، قال وكيل جامعة المجمعة الدكتور مسلم بن محمد الدوسري: "مشروع المباني العاجلةٍ لأقسامِ الطلابِ والطالباتِ لكليةِ العلومِ والدراساتِ الإنسانيةِ بمحافظةِ رماح يقع ضمن الأرض المخصصة للمدينة الجامعية برماح, حيث تملكت الجامعة أرضاً تبلغ مساحتها 3,000,000م 2 على الطريق الرئيسي الدولي الجديد المار بالمحافظة عند المدخل الرئيسي الجنوبي لها".

وأضاف: "تبلغ مساحة المشروع 50,000م2, وطاقته الاستيعابية 9055 من طلاب وطالبات وأعضاء هيئة تدريس وموظفين, وبلغت تكلفة المشروع الإجمالية 80,402,182 ريالاً, حيث انقسم إلى جزئين منفصلين, هما قسم للطلاب وقسم للطالبات".

وأردف: "كل قسم يتكون من مبنى تعليمي يوجد به 48 قاعة, و8 معامل, والخدمات المرافقة كالمصلى,  والمكتبة, والكفتيريا , ودورات المياه بمساحة إجمالية 6864م 2, وطاقة استيعابية لــ 3000 طالب, ومبنى إداري يوجد به 34 مكتباً إدارياً, والخدمات المرافقة كالكفتيريا, ودورات المياه, بمساحة إجمالية 2224م2 , وطاقة استيعابية تتسع لـ 900 موظف وموظفة, وصالة متعددة الأغراض, ومستودع, وخدمات مرافقة كصالة استقبال الزوار, وكفتيريا, ودورات المياه بمساحة إجمالية 600م 2 , وطاقة استيعابية لــ 800 شخص, ومبنى حضانة يوجد به 5 مكاتب إدارية, و5 فصول دراسية, وصالة ألعاب, وخدمات مرافقة كالكفتيريا, ودورات المياه, بمساحة إجمالية 613م 2, وطاقة استيعابية لـ 255 طفلاً".

وتابع: "يفتح المشروع أبوابَهُ للطلاب والطالبات بدايةً من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1437- 1438هـ, وسيصبح هذا المشروع منشأةً وواجهةً حضاريةً من واجهاتِ محافظةِ رماح التي تزخرُ وتفخرُ بها, لكليةٍ حققتْ الكثيرَ من التميزِ والعديدِ من الإنجازاتِ والنجاحاتِ في عدةِّ مجالات".

بدوره؛ أبدى الدكتور بندر اليحيى عميد الكلية سعادته بالانتقال للمقر الجديد للكلية, مقدماً شكره لمدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن على ما بذل من جهد في سبيل اكتمال هذا المشروع بهذه الصورة الرائعة كنتيجة طبيعية للإرادة الصادقة, والإخلاص في العمل, واستشعار المسؤولية, والرغبة الجادة في الإنجاز خدمةً للوطنِ, ورعايةً لأبناءِ وبناتِ هذا المجتمع.

كما قدم شكره لوكيل الجامعة الدكتور مسلّم بن محمد الدوسري على متابعته الدائمة, وتواجده المستمر لتذليل جميع الصعوبات والمعوقات التي تعترض العمل في المشروع, وكذلك إشرافه المباشر على انتقال الكلية, وتسخير جميع الإمكانيات, وتكليف الإدارات المعنية بالعمل لسرعة الإنجاز.

وقال "اليحيى": "هذا المشروع نقلةً نوعيةً للطلاب والطالبات, وما وفر فيه من إمكانيات سيُمكِّن الكليةَ من تحقيق أهدافها, والوصول لغاياتها, وذلك من خلال خلق بيئة مثالية تساعد على الارتقاء بالعملية الأكاديمية, والتنظيمات الإدارية, وتنفيذ برامجها وخططها بالشكل المناسب, والرفع من المستوى التعليمي للطلاب والطالبات".

وأضاف: "يجب تقدير هذا المكتسب الكبير, والارتقاء بالوعي من خلال المحافظة على التجهيزات والإمكانيات المتوفرة".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
طلاب وطالبات كلية العلوم برماح ينتقلون للمبنى الجامعي الجديد
سبق

استقبلت كلية العلوم والدراسات الإنسانية بمحافظة رماح بداية من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي1437-1438هـ طلاب وطالبات الكلية في مقر المبنى الجامعي الجديد الذي اكتمل إنشاؤه مؤخراً, والذي يتكون من مبنى للطلاب وآخر للطالبات.

وقد اكتملت الاستعدادات لاستقبال جميع منسوبي الكلية بعد أن بذلت الجهات المختصة في جامعة المجمعة جهوداً كبيرةً من خلال توفير جميع الاحتياجات والتجهيزات, وتسخير كافة الإمكانيات لجعل الكلية مهيأة تماماً للدراسة, وسعياً منها لأن يكون التحصيل العلمي في الجامعة وسط بيئة أكاديمية ملائمة.

وقال مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن: "يعد هذا المشروع منجزاً وطنياً كبيراً, وواحداً من ثمراتِ خطط الجامعة المدروسة، وجزءاً من منظومة المباني العاجلة الخاصة بالطلاب والطالبات في فروعِ الجامعة المختلفة".

وأضاف: "سعت جامعة المجمعة، منذ بداياتها الأولى، إلى التنسيقِ مع الجهاتِ المختصةِ لتملكَ أرضاً في محافظةِ رماح لصالحِ كليةِ العلومِ والدراساتِ الإنسانيةِ برماح من خلالِ رؤيةٍ مستقبليةٍ ودراساتٍ متخصصةٍ لتحديدِ احتياجاتِ الجامعةِ على المدى البعيدِ في التوسعِ في المباني والمدن الجامعية".

وأردف: "لذا أوْلتْ هذا الجانب اهتماماً خاصاً, ومتابعةً مستمرةً, ومبادراتٍ ذاتية بوضع خططٍ متكاملةٍ منذ إنشائها لمشاريعَ عاجلةٍ تكون فيها الأولويةُ لتطويرِ المرافقِ التعليمية, والاهتمامِ بأقسامِها, وتسخيرِ الدعمِ والإمكانياتِ؛ لخلقِ بيئةٍ مثاليةٍ تتمثلُ في منشآتٍ تناسبُ احتياجاتِ الطالب والطالبة, وقاعاتٍ دراسيةٍ مجهزةٍ بأحدثِ التجهيزات, ومعاملَ بأعلى المواصفات, ومرافقَ مكتملةٍ, مدعمةٍ بوسائلِ الأمنِ والسلامةِ والترفيهِ، يتمتعُ فيها الطالبُ والطالبةُ بأجواءَ مريحةٍ تساعدهمُ في تحصيلِهم العلمي, وصقلِ موهبتِهم, وتطويرِ قدراتِهم دون معوقات".

وتابع: "تُغْنِي هذه المنشآت عن المباني المستأجرة التي لا تفي بالمتطلبات ولا تحقق الهدف, واستناداً لهذه المبادئ؛ عملت جامعةُ المجمعةِ على إنشاءِ مبانٍ عاجلةٍ تلبيةً لحاجتِها الحاليةِ والمستقبليةِ القريبةِ".

وقال "المقرن": "أعتبر هذا المشروع من الاستثمار الأمثل للموارد المالية، وما تلقاه جامعةُ المجمعة من دعمٍ, وما توفرَّ لها من إمكانياتٍ, ويعدّ المشروع من إهداءاتِ الجامعةِ لطلابِها وطالباتِها في استثمارٍ مثاليٍّ لذلك الدعم الذي تلقته الجامعةُ من قبلِ حكومةِ خادمِ الحرمينِ الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيز، وسموِّ وليِّ عهدِهِ الأمين, وسمو ولي ولي العهد, وبمتابعةٍ من قِبَلِ وزير التعليم وقيادات الوزارة".

من جهته، قال وكيل جامعة المجمعة الدكتور مسلم بن محمد الدوسري: "مشروع المباني العاجلةٍ لأقسامِ الطلابِ والطالباتِ لكليةِ العلومِ والدراساتِ الإنسانيةِ بمحافظةِ رماح يقع ضمن الأرض المخصصة للمدينة الجامعية برماح, حيث تملكت الجامعة أرضاً تبلغ مساحتها 3,000,000م 2 على الطريق الرئيسي الدولي الجديد المار بالمحافظة عند المدخل الرئيسي الجنوبي لها".

وأضاف: "تبلغ مساحة المشروع 50,000م2, وطاقته الاستيعابية 9055 من طلاب وطالبات وأعضاء هيئة تدريس وموظفين, وبلغت تكلفة المشروع الإجمالية 80,402,182 ريالاً, حيث انقسم إلى جزئين منفصلين, هما قسم للطلاب وقسم للطالبات".

وأردف: "كل قسم يتكون من مبنى تعليمي يوجد به 48 قاعة, و8 معامل, والخدمات المرافقة كالمصلى,  والمكتبة, والكفتيريا , ودورات المياه بمساحة إجمالية 6864م 2, وطاقة استيعابية لــ 3000 طالب, ومبنى إداري يوجد به 34 مكتباً إدارياً, والخدمات المرافقة كالكفتيريا, ودورات المياه, بمساحة إجمالية 2224م2 , وطاقة استيعابية تتسع لـ 900 موظف وموظفة, وصالة متعددة الأغراض, ومستودع, وخدمات مرافقة كصالة استقبال الزوار, وكفتيريا, ودورات المياه بمساحة إجمالية 600م 2 , وطاقة استيعابية لــ 800 شخص, ومبنى حضانة يوجد به 5 مكاتب إدارية, و5 فصول دراسية, وصالة ألعاب, وخدمات مرافقة كالكفتيريا, ودورات المياه, بمساحة إجمالية 613م 2, وطاقة استيعابية لـ 255 طفلاً".

وتابع: "يفتح المشروع أبوابَهُ للطلاب والطالبات بدايةً من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1437- 1438هـ, وسيصبح هذا المشروع منشأةً وواجهةً حضاريةً من واجهاتِ محافظةِ رماح التي تزخرُ وتفخرُ بها, لكليةٍ حققتْ الكثيرَ من التميزِ والعديدِ من الإنجازاتِ والنجاحاتِ في عدةِّ مجالات".

بدوره؛ أبدى الدكتور بندر اليحيى عميد الكلية سعادته بالانتقال للمقر الجديد للكلية, مقدماً شكره لمدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن على ما بذل من جهد في سبيل اكتمال هذا المشروع بهذه الصورة الرائعة كنتيجة طبيعية للإرادة الصادقة, والإخلاص في العمل, واستشعار المسؤولية, والرغبة الجادة في الإنجاز خدمةً للوطنِ, ورعايةً لأبناءِ وبناتِ هذا المجتمع.

كما قدم شكره لوكيل الجامعة الدكتور مسلّم بن محمد الدوسري على متابعته الدائمة, وتواجده المستمر لتذليل جميع الصعوبات والمعوقات التي تعترض العمل في المشروع, وكذلك إشرافه المباشر على انتقال الكلية, وتسخير جميع الإمكانيات, وتكليف الإدارات المعنية بالعمل لسرعة الإنجاز.

وقال "اليحيى": "هذا المشروع نقلةً نوعيةً للطلاب والطالبات, وما وفر فيه من إمكانيات سيُمكِّن الكليةَ من تحقيق أهدافها, والوصول لغاياتها, وذلك من خلال خلق بيئة مثالية تساعد على الارتقاء بالعملية الأكاديمية, والتنظيمات الإدارية, وتنفيذ برامجها وخططها بالشكل المناسب, والرفع من المستوى التعليمي للطلاب والطالبات".

وأضاف: "يجب تقدير هذا المكتسب الكبير, والارتقاء بالوعي من خلال المحافظة على التجهيزات والإمكانيات المتوفرة".

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
04:18 PM
على الطريق الدولي المار بالمحافظة عند المدخل الجنوبي لها

طلاب وطالبات كلية العلوم برماح ينتقلون للمبنى الجامعي الجديد

A A A
نافل السبيعي - رماح
0
1,026

استقبلت كلية العلوم والدراسات الإنسانية بمحافظة رماح بداية من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي1437-1438هـ طلاب وطالبات الكلية في مقر المبنى الجامعي الجديد الذي اكتمل إنشاؤه مؤخراً, والذي يتكون من مبنى للطلاب وآخر للطالبات.

وقد اكتملت الاستعدادات لاستقبال جميع منسوبي الكلية بعد أن بذلت الجهات المختصة في جامعة المجمعة جهوداً كبيرةً من خلال توفير جميع الاحتياجات والتجهيزات, وتسخير كافة الإمكانيات لجعل الكلية مهيأة تماماً للدراسة, وسعياً منها لأن يكون التحصيل العلمي في الجامعة وسط بيئة أكاديمية ملائمة.

وقال مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن: "يعد هذا المشروع منجزاً وطنياً كبيراً, وواحداً من ثمراتِ خطط الجامعة المدروسة، وجزءاً من منظومة المباني العاجلة الخاصة بالطلاب والطالبات في فروعِ الجامعة المختلفة".

وأضاف: "سعت جامعة المجمعة، منذ بداياتها الأولى، إلى التنسيقِ مع الجهاتِ المختصةِ لتملكَ أرضاً في محافظةِ رماح لصالحِ كليةِ العلومِ والدراساتِ الإنسانيةِ برماح من خلالِ رؤيةٍ مستقبليةٍ ودراساتٍ متخصصةٍ لتحديدِ احتياجاتِ الجامعةِ على المدى البعيدِ في التوسعِ في المباني والمدن الجامعية".

وأردف: "لذا أوْلتْ هذا الجانب اهتماماً خاصاً, ومتابعةً مستمرةً, ومبادراتٍ ذاتية بوضع خططٍ متكاملةٍ منذ إنشائها لمشاريعَ عاجلةٍ تكون فيها الأولويةُ لتطويرِ المرافقِ التعليمية, والاهتمامِ بأقسامِها, وتسخيرِ الدعمِ والإمكانياتِ؛ لخلقِ بيئةٍ مثاليةٍ تتمثلُ في منشآتٍ تناسبُ احتياجاتِ الطالب والطالبة, وقاعاتٍ دراسيةٍ مجهزةٍ بأحدثِ التجهيزات, ومعاملَ بأعلى المواصفات, ومرافقَ مكتملةٍ, مدعمةٍ بوسائلِ الأمنِ والسلامةِ والترفيهِ، يتمتعُ فيها الطالبُ والطالبةُ بأجواءَ مريحةٍ تساعدهمُ في تحصيلِهم العلمي, وصقلِ موهبتِهم, وتطويرِ قدراتِهم دون معوقات".

وتابع: "تُغْنِي هذه المنشآت عن المباني المستأجرة التي لا تفي بالمتطلبات ولا تحقق الهدف, واستناداً لهذه المبادئ؛ عملت جامعةُ المجمعةِ على إنشاءِ مبانٍ عاجلةٍ تلبيةً لحاجتِها الحاليةِ والمستقبليةِ القريبةِ".

وقال "المقرن": "أعتبر هذا المشروع من الاستثمار الأمثل للموارد المالية، وما تلقاه جامعةُ المجمعة من دعمٍ, وما توفرَّ لها من إمكانياتٍ, ويعدّ المشروع من إهداءاتِ الجامعةِ لطلابِها وطالباتِها في استثمارٍ مثاليٍّ لذلك الدعم الذي تلقته الجامعةُ من قبلِ حكومةِ خادمِ الحرمينِ الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيز، وسموِّ وليِّ عهدِهِ الأمين, وسمو ولي ولي العهد, وبمتابعةٍ من قِبَلِ وزير التعليم وقيادات الوزارة".

من جهته، قال وكيل جامعة المجمعة الدكتور مسلم بن محمد الدوسري: "مشروع المباني العاجلةٍ لأقسامِ الطلابِ والطالباتِ لكليةِ العلومِ والدراساتِ الإنسانيةِ بمحافظةِ رماح يقع ضمن الأرض المخصصة للمدينة الجامعية برماح, حيث تملكت الجامعة أرضاً تبلغ مساحتها 3,000,000م 2 على الطريق الرئيسي الدولي الجديد المار بالمحافظة عند المدخل الرئيسي الجنوبي لها".

وأضاف: "تبلغ مساحة المشروع 50,000م2, وطاقته الاستيعابية 9055 من طلاب وطالبات وأعضاء هيئة تدريس وموظفين, وبلغت تكلفة المشروع الإجمالية 80,402,182 ريالاً, حيث انقسم إلى جزئين منفصلين, هما قسم للطلاب وقسم للطالبات".

وأردف: "كل قسم يتكون من مبنى تعليمي يوجد به 48 قاعة, و8 معامل, والخدمات المرافقة كالمصلى,  والمكتبة, والكفتيريا , ودورات المياه بمساحة إجمالية 6864م 2, وطاقة استيعابية لــ 3000 طالب, ومبنى إداري يوجد به 34 مكتباً إدارياً, والخدمات المرافقة كالكفتيريا, ودورات المياه, بمساحة إجمالية 2224م2 , وطاقة استيعابية تتسع لـ 900 موظف وموظفة, وصالة متعددة الأغراض, ومستودع, وخدمات مرافقة كصالة استقبال الزوار, وكفتيريا, ودورات المياه بمساحة إجمالية 600م 2 , وطاقة استيعابية لــ 800 شخص, ومبنى حضانة يوجد به 5 مكاتب إدارية, و5 فصول دراسية, وصالة ألعاب, وخدمات مرافقة كالكفتيريا, ودورات المياه, بمساحة إجمالية 613م 2, وطاقة استيعابية لـ 255 طفلاً".

وتابع: "يفتح المشروع أبوابَهُ للطلاب والطالبات بدايةً من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1437- 1438هـ, وسيصبح هذا المشروع منشأةً وواجهةً حضاريةً من واجهاتِ محافظةِ رماح التي تزخرُ وتفخرُ بها, لكليةٍ حققتْ الكثيرَ من التميزِ والعديدِ من الإنجازاتِ والنجاحاتِ في عدةِّ مجالات".

بدوره؛ أبدى الدكتور بندر اليحيى عميد الكلية سعادته بالانتقال للمقر الجديد للكلية, مقدماً شكره لمدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن على ما بذل من جهد في سبيل اكتمال هذا المشروع بهذه الصورة الرائعة كنتيجة طبيعية للإرادة الصادقة, والإخلاص في العمل, واستشعار المسؤولية, والرغبة الجادة في الإنجاز خدمةً للوطنِ, ورعايةً لأبناءِ وبناتِ هذا المجتمع.

كما قدم شكره لوكيل الجامعة الدكتور مسلّم بن محمد الدوسري على متابعته الدائمة, وتواجده المستمر لتذليل جميع الصعوبات والمعوقات التي تعترض العمل في المشروع, وكذلك إشرافه المباشر على انتقال الكلية, وتسخير جميع الإمكانيات, وتكليف الإدارات المعنية بالعمل لسرعة الإنجاز.

وقال "اليحيى": "هذا المشروع نقلةً نوعيةً للطلاب والطالبات, وما وفر فيه من إمكانيات سيُمكِّن الكليةَ من تحقيق أهدافها, والوصول لغاياتها, وذلك من خلال خلق بيئة مثالية تساعد على الارتقاء بالعملية الأكاديمية, والتنظيمات الإدارية, وتنفيذ برامجها وخططها بالشكل المناسب, والرفع من المستوى التعليمي للطلاب والطالبات".

وأضاف: "يجب تقدير هذا المكتسب الكبير, والارتقاء بالوعي من خلال المحافظة على التجهيزات والإمكانيات المتوفرة".

شارك برأيك
42
148

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

250 ألفًا

250 ألفًا

05 فبراير
2,895
11.6 مليار

11.6 مليار

03 فبراير
3,147
3000

3000

01 فبراير
2,686
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
3,551

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير
قادمة
08
فبراير

ملتقى رواد صناعة السياحة والسفر

تنتهي 09 فبراير
قادمة
09
فبراير

المعرض الدولي للإعلام المرئي والمسموع

تنتهي 11 فبراير
قادمة
10
فبراير

مهرجان جامعة الأمير سلطان

تنتهي 11 فبراير

كاريكاتير

أبطال الحد الجنوبي.. قوة رادعة

المقالات

جامعاتنا تتحدى رؤية السعودية

جامعاتنا تتحدى رؤية السعودية

عبدالرحمن المرشد
سوق الإعلانات السوداء

سوق الإعلانات السوداء

برجس البرجس
رفقًا بنا أيها الوزراء!.. مشاعرنا أيها الوزراء!

رفقًا بنا أيها الوزراء!.. مشاعرنا أيها الوزراء!

أحمد الركبان
شذوذات توظيفية وعجائب جامعية!

شذوذات توظيفية وعجائب جامعية!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
نهاية مفحــط..!!

نهاية مفحــط..!!

محمد الصيـعري
كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

بندر الشهري
نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي
كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

خالد الشبانة
"بناءٌ شخصيٌّ"

"بناءٌ شخصيٌّ"

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة