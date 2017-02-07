"طلع النخل" في أسواق المدينة.. عمالة وافدة تستغل موسمه.. ومزارعون يحذرون

وصل إلى أسعار خيالية بعدما أصبح في أيادي المقيمين قبل أن يكتمل نموه ونضوجه

تصوير: عمار الأحمدي: تشهد أسواق المدينة المنورة هذه الأيام موسم "البار" طلع النخل، الذي وصل إلى أسعار خيالية بعدما أصبح في أيادي المقيمين، بعد أن تركه كبار السن بسبب عجزهم عن تسلق النخيل؛ فاستغل تلك العمالة هذا الموسم بجلب "طلع النخل" إلى الأسواق، وبعضه قبل أن يكتمل نموه ونضوجه؛ فيقل مفعوله بشكل كبير، والمتضرر الوحيد هو المزارع قليل الخبرة.



ويؤكد أطباء استشاريون أن "طلع النخل" له فوائد كثيرة، ويعد علاجًا بالطب البديل في العديد من دول أوروبا وأمريكا الشمالية، إلا أنه يحتاج إلى استشارات طبية قبل استخدامه، مشيرين إلى أنه علاج فعال لأمراض عدة.



ويعيش مزارعو طيبة الطيبة هذه الأيام عملية تلقيح النخيل "البار"؛ إذ يتم تلقيح النخيل المثمر بنقل حبوب اللقاح، وتتم عملية الإخصاب وتكوين الثمار. وهذه العملية تتم بتدخل الإنسان المباشر أو الطيور وبعض الحشرات، مثل النحل. وتلعب الرياح أحيانًا دورها في عملية التلقيح. وتشهد المنطقة هذه الفترة بعد موجة البرد التي اجتاحت العديد من مناطق السعودية إقبالاً كبيرًا على شراء "طلع النخل" الذي لا يمكن الاستغناء عنه بين مزارعي النخيل.



وقال رجل الأعمال والمزارع عياد بن عيادة اللهيبي لـ"سبق" إن عملية تلقيح النخيل هي أحد الأسباب الرئيسية في نجاح محصول التمور. موضحًا أنه لا بد أن يكون المزارع له خبرة كافية في طريقة التلقيح؛ فكل نوع من النخل يحتاج إلى كمية معينة مقننة بالنقص أو الزيادة، وربما يحدث تأثير في كمية المحصول أثناء نضوجه؛ فهناك أنواع تحتاج إلى كمية قليلة جدًّا، وأخرى تحتاج لكمية مضاعفة من اللقاح.



وبيّن "اللهيبي" أن منطقة المدينة المنورة تعتبر من أكبر وأشهر مزارع التمور في العالم، ويعد أسواقها من الأسواق العالمية؛ إذ تصدر لجميع دول العالم نظرًا لتوافد الحجاج والمعتمرين والزائرين لها؛ فهناك سوق كبير شبه متخصص في بيع منتج "البار" لقاح النخل، إلا أنه في هذا الوقت تجده في الشوارع العامة وعلى مفترق الطرق المؤدية لمزارع النخيل.



وأفاد الدكتور خالد محمد غليلة، استشاري باطنة وأمراض معدية رئيس قسم مكافحة العدوى، لـ "سبق" بأن فوائد طلع النخل للإنسان أنه يبطئ الشيخوخة - بمشيئة الله - ويقلل من الكولسترول الموجود في الدم، ويحسن الصحة العامة، خاصة من القوة الجنسية، ويعمل على زيادة كمية ونشاط الحيوانات المنوية؛ ما يزيد من فرص الإخصاب والتكاثر، ويقوي العظام، ويحمي - بإذن الله - من مرض هشاشة العظام.



وأشار الدكتور خالد إلى أن "طلع النخل" يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي من السرطان، وينشط ويقوي جهاز المناعة، وينظم الدورة الشهرية عند النساء، ويعمل على تنشيط المبايض وسرعة تكوين ونمو البويضة في النساء؛ إذ يساهم في تنظيم الدورة الشهرية، كما أنه يضع حدًّا للبرود الجنسي لدى النساء أيضًا، ويستخدم عادة بجرعة 50 جرامًا من لقاح النخل مختلطة في كيلوجرام من العسل.



وبيّن الدكتور خالد أن "طلع النخل" يباع كمكمل غذائي وكعلاج في الطب البديل في العديد من دول أوروبا وأمريكا الشمالية، وجرعته ملعقة شاي من العسل مختلطة مع حبوب اللقاح مرة واحدة يوميًّا.