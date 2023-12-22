طهران تعترف: لدينا مقر عسكري مشترك مع روسيا داخل سوريا

أكدت أنه يقوم بتقديم الخدمات الاستشارية لجيش النظام السوري

اعترفت الدولة الفارسية بوجود مقر مشترك بينها وبين روسيا داخل الأراضي السورية وفقًا لما ذكرته صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "علي شمخاني" مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى طهران "ألكسندر لافرنتيف".

وقال "شمخاني": نعم، لدينا مقر مشترك في سوريا، يقوم بتقديم الخدمات الاستشارية بمساعدة الروس إلى الجيش السوري، ولدينا عمل مشترك أيضًا مع العراق وروسيا وسوريا؛ للتخطيط لمحاربة الإرهاب في الجانب العسكري.