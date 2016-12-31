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طيارون يبدون استعدادهم للطيران بـ "مغامر بونشاك" فوق جبال تهامة

بعد تداول مقطع طريف له.. والهدف "رياضة آمنة"

أبدى عدد من الطيارين الشراعيين استعدادهم للطيران بالشاب السعودي الذي تداول الكثير مقطعا طريفا له وهو مرتبك أثناء طيرانه الترادفي في "بونشاك" في إندونيسيا، ومتخوف من هذه الرياضة المثيرة، وقالوا إنهم على استعداد للطيران بالشاب فوق جبال تهامة والهبوط به -بإذن الله- بسلام.

وأكد لـ"سبق: الكابتن عالي الميموني أنه وزملاءه في نادي عسير للطيران الشراعي مستعدون لأخذ الشاب في جولات بالطيران الشراعي فوق جبال السودة التي يزيد ارتفاعها عن 3000 متر، لإرسال رسالة له ولغيره من عُشاق المغامرة بأن رياضة الطيران آمنة وللمساعدة في كسر "فوبيا" الطيران والخوف من المرتفعات.

ورياضة الطيران الشراعي "قلايدر" شائعة خصوصا في موسم الصيف في سودة أبها وشتاء في محايل، وبكل الأوقات في الساحل، وهناك طائرات مخصصة لجغرافية كل منطقة وموقع.
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طيارون يبدون استعدادهم للطيران بـ "مغامر بونشاك" فوق جبال تهامة
سبق

أبدى عدد من الطيارين الشراعيين استعدادهم للطيران بالشاب السعودي الذي تداول الكثير مقطعا طريفا له وهو مرتبك أثناء طيرانه الترادفي في "بونشاك" في إندونيسيا، ومتخوف من هذه الرياضة المثيرة، وقالوا إنهم على استعداد للطيران بالشاب فوق جبال تهامة والهبوط به -بإذن الله- بسلام.

وأكد لـ"سبق: الكابتن عالي الميموني أنه وزملاءه في نادي عسير للطيران الشراعي مستعدون لأخذ الشاب في جولات بالطيران الشراعي فوق جبال السودة التي يزيد ارتفاعها عن 3000 متر، لإرسال رسالة له ولغيره من عُشاق المغامرة بأن رياضة الطيران آمنة وللمساعدة في كسر "فوبيا" الطيران والخوف من المرتفعات.

ورياضة الطيران الشراعي "قلايدر" شائعة خصوصا في موسم الصيف في سودة أبها وشتاء في محايل، وبكل الأوقات في الساحل، وهناك طائرات مخصصة لجغرافية كل منطقة وموقع.
 

31 ديسمبر 2016 - 2 ربيع الآخر 1438
08:18 PM
اخر تعديل
01 يناير 2017 - 3 ربيع الآخر 1438
08:07 AM
بعد تداول مقطع طريف له.. والهدف "رياضة آمنة"

طيارون يبدون استعدادهم للطيران بـ "مغامر بونشاك" فوق جبال تهامة

A A A
سعد جبار - أبها
13
27,633

أبدى عدد من الطيارين الشراعيين استعدادهم للطيران بالشاب السعودي الذي تداول الكثير مقطعا طريفا له وهو مرتبك أثناء طيرانه الترادفي في "بونشاك" في إندونيسيا، ومتخوف من هذه الرياضة المثيرة، وقالوا إنهم على استعداد للطيران بالشاب فوق جبال تهامة والهبوط به -بإذن الله- بسلام.

وأكد لـ"سبق: الكابتن عالي الميموني أنه وزملاءه في نادي عسير للطيران الشراعي مستعدون لأخذ الشاب في جولات بالطيران الشراعي فوق جبال السودة التي يزيد ارتفاعها عن 3000 متر، لإرسال رسالة له ولغيره من عُشاق المغامرة بأن رياضة الطيران آمنة وللمساعدة في كسر "فوبيا" الطيران والخوف من المرتفعات.

ورياضة الطيران الشراعي "قلايدر" شائعة خصوصا في موسم الصيف في سودة أبها وشتاء في محايل، وبكل الأوقات في الساحل، وهناك طائرات مخصصة لجغرافية كل منطقة وموقع.
 

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