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عالم يمني لـ "سبق": مناصرة الحوثي إسهام في الباطل وتعاون على الإثم والعدوان

دعا أطياف الشعب إلى مناصرة الشرعية

أكد العالم اليمني الدكتور أمين علي مقبل لـ " سبق "، أن مناصرة بعض أفراد الشعب اليمني لميليشيات جماعة الحوثي هو إسهام في الباطل وتعاون على الإثم والعدوان داعياً الجميع إلى تقوى الله ومناصرة الشرعية أو الاعتزال للعاجز منهم.

 

وقال الدكتور مقبل: لا يجوز لأي مسلم مناصرة هذه المليشيات الحوثية وأنصارها وحلفائها أو الوقوف معها بأي حال من الأحوال، لا بالنفس ولا بالمال ولا بالكلمة ولا بالتوقيع، وعلى من أقدم على ذلك أن يتوب ويستغفر ويتقي الله.

 

ودعا الدكتور مقبل أبناء الشعب اليمني بمختلف أطيافه السياسية والاجتماعية إلى الوقوف مع الشرعية لما ثبت جلياً بطلان عقيدة الحوثي ، ناصحاً العاجز من بين أفراد الشعب عن دعم الشرعية أن يعتزل هذه الحرب الدائرة ولا يخوض في الباطل ومناصرته ،  وأن ينصر إخوته بالدعاء .

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عالم يمني لـ "سبق": مناصرة الحوثي إسهام في الباطل وتعاون على الإثم والعدوان
سبق

أكد العالم اليمني الدكتور أمين علي مقبل لـ " سبق "، أن مناصرة بعض أفراد الشعب اليمني لميليشيات جماعة الحوثي هو إسهام في الباطل وتعاون على الإثم والعدوان داعياً الجميع إلى تقوى الله ومناصرة الشرعية أو الاعتزال للعاجز منهم.

 

وقال الدكتور مقبل: لا يجوز لأي مسلم مناصرة هذه المليشيات الحوثية وأنصارها وحلفائها أو الوقوف معها بأي حال من الأحوال، لا بالنفس ولا بالمال ولا بالكلمة ولا بالتوقيع، وعلى من أقدم على ذلك أن يتوب ويستغفر ويتقي الله.

 

ودعا الدكتور مقبل أبناء الشعب اليمني بمختلف أطيافه السياسية والاجتماعية إلى الوقوف مع الشرعية لما ثبت جلياً بطلان عقيدة الحوثي ، ناصحاً العاجز من بين أفراد الشعب عن دعم الشرعية أن يعتزل هذه الحرب الدائرة ولا يخوض في الباطل ومناصرته ،  وأن ينصر إخوته بالدعاء .

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
06:06 PM
دعا أطياف الشعب إلى مناصرة الشرعية

عالم يمني لـ "سبق": مناصرة الحوثي إسهام في الباطل وتعاون على الإثم والعدوان

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مشاري الحنتوشي - الرياض
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أكد العالم اليمني الدكتور أمين علي مقبل لـ " سبق "، أن مناصرة بعض أفراد الشعب اليمني لميليشيات جماعة الحوثي هو إسهام في الباطل وتعاون على الإثم والعدوان داعياً الجميع إلى تقوى الله ومناصرة الشرعية أو الاعتزال للعاجز منهم.

 

وقال الدكتور مقبل: لا يجوز لأي مسلم مناصرة هذه المليشيات الحوثية وأنصارها وحلفائها أو الوقوف معها بأي حال من الأحوال، لا بالنفس ولا بالمال ولا بالكلمة ولا بالتوقيع، وعلى من أقدم على ذلك أن يتوب ويستغفر ويتقي الله.

 

ودعا الدكتور مقبل أبناء الشعب اليمني بمختلف أطيافه السياسية والاجتماعية إلى الوقوف مع الشرعية لما ثبت جلياً بطلان عقيدة الحوثي ، ناصحاً العاجز من بين أفراد الشعب عن دعم الشرعية أن يعتزل هذه الحرب الدائرة ولا يخوض في الباطل ومناصرته ،  وأن ينصر إخوته بالدعاء .

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