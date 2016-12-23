لقيت عاملة منزلية، في حي الحسام بمحافظة خميس مشيط، حتفها؛ بعد العثور عليها في حالة إغماء بعد حريق اندلع في منزل، فيما حوّل رجال الدفاع المدني القضية للجهات الأمنية للاشتباه في جنائية الحادثة. وتفصيلاً، قال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي: إن المديرية تَلَقّت، مساء اليوم الجمعة، بلاغاً عن تصاعد دخان من منزل تعود ملكيته لأحد المواطنين مكون من دورين وملحق، بحي حسام بمحافظة خميس مشيط، وعليه انتقلت فِرَق الدفاع المدني اللازمة للموقع، وبالوصول اتضح تصاعد دخان كثيف من الدور الأرضي؛ إذ تم فتح باب المنزل عنوة؛ كونه محكم الإغلاق من الداخل، وتم مسح الموقع للتأكد من عدم وجود محتجزين بالمنزل. وتابع: "وخلال البحث وُجدت عاملة منزلية بصالة المنزل في حالة إغماء تام، وجرى إخراجها من الموقع، وبعد الكشف الأوليّ عليها من قِبَل مسعفي هيئة الهلال الأحمر، اتضح أنها متوفاة"؛ مشيراً إلى أن فرقة الدفاع المدني قامت بإخماد الحريق المحدود بمواقع متفرقة وتهوية الموقع بواسطة المعدات الفنية اللازمة". وأردف "العاصمي": "جرى تسليم الحادث للشرطة للاشتباه في جنائيته، وفق المعطيات في مسرح الحادث، وما تم رصده خلال إجراءات المعاينة الأولية؛ لإكمال اللازم حسب الاختصاص".

عاملة تَلقى حتفها بعد العثور عليها بحالة إغماء في حريق بخميس مشيط سعود الدعجاني سبق 2016-12-23 لقيت عاملة منزلية، في حي الحسام بمحافظة خميس مشيط، حتفها؛ بعد العثور عليها في حالة إغماء بعد حريق اندلع في منزل، فيما حوّل رجال الدفاع المدني القضية للجهات الأمنية للاشتباه في جنائية الحادثة.



وتفصيلاً، قال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي: إن المديرية تَلَقّت، مساء اليوم الجمعة، بلاغاً عن تصاعد دخان من منزل تعود ملكيته لأحد المواطنين مكون من دورين وملحق، بحي حسام بمحافظة خميس مشيط، وعليه انتقلت فِرَق الدفاع المدني اللازمة للموقع، وبالوصول اتضح تصاعد دخان كثيف من الدور الأرضي؛ إذ تم فتح باب المنزل عنوة؛ كونه محكم الإغلاق من الداخل، وتم مسح الموقع للتأكد من عدم وجود محتجزين بالمنزل.



وتابع: "وخلال البحث وُجدت عاملة منزلية بصالة المنزل في حالة إغماء تام، وجرى إخراجها من الموقع، وبعد الكشف الأوليّ عليها من قِبَل مسعفي هيئة الهلال الأحمر، اتضح أنها متوفاة"؛ مشيراً إلى أن فرقة الدفاع المدني قامت بإخماد الحريق المحدود بمواقع متفرقة وتهوية الموقع بواسطة المعدات الفنية اللازمة".



وأردف "العاصمي": "جرى تسليم الحادث للشرطة للاشتباه في جنائيته، وفق المعطيات في مسرح الحادث، وما تم رصده خلال إجراءات المعاينة الأولية؛ لإكمال اللازم حسب الاختصاص".



23 ديسمبر 2016 - 24 ربيع الأول 1438 08:09 PM

الدخان دفع "المدني" لفتح باب المنزل عنوة وإخماده.. اشتباه بجنائية الحادث

عاملة تَلقى حتفها بعد العثور عليها بحالة إغماء في حريق بخميس مشيط





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لقيت عاملة منزلية، في حي الحسام بمحافظة خميس مشيط، حتفها؛ بعد العثور عليها في حالة إغماء بعد حريق اندلع في منزل، فيما حوّل رجال الدفاع المدني القضية للجهات الأمنية للاشتباه في جنائية الحادثة.



وتفصيلاً، قال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي: إن المديرية تَلَقّت، مساء اليوم الجمعة، بلاغاً عن تصاعد دخان من منزل تعود ملكيته لأحد المواطنين مكون من دورين وملحق، بحي حسام بمحافظة خميس مشيط، وعليه انتقلت فِرَق الدفاع المدني اللازمة للموقع، وبالوصول اتضح تصاعد دخان كثيف من الدور الأرضي؛ إذ تم فتح باب المنزل عنوة؛ كونه محكم الإغلاق من الداخل، وتم مسح الموقع للتأكد من عدم وجود محتجزين بالمنزل.



وتابع: "وخلال البحث وُجدت عاملة منزلية بصالة المنزل في حالة إغماء تام، وجرى إخراجها من الموقع، وبعد الكشف الأوليّ عليها من قِبَل مسعفي هيئة الهلال الأحمر، اتضح أنها متوفاة"؛ مشيراً إلى أن فرقة الدفاع المدني قامت بإخماد الحريق المحدود بمواقع متفرقة وتهوية الموقع بواسطة المعدات الفنية اللازمة".



وأردف "العاصمي": "جرى تسليم الحادث للشرطة للاشتباه في جنائيته، وفق المعطيات في مسرح الحادث، وما تم رصده خلال إجراءات المعاينة الأولية؛ لإكمال اللازم حسب الاختصاص".

