احتفل أبناء الشيخ مجيديع بن عويضة المحمادي السلمي "رحمة الله" بحفل زفاف شقيقهم الشاب عبدالله مجيديع المحمادي السلمي، على ابنة الشيخ سالم نويفع المحمادي السلمي، بأحد قاعات الأفراح الكبرى بجدة.
حضر الحفل عدد كبير من المشايخ والأعيان والأقارب.
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عبدالله المحمادي يحتفل بزفافه
احتفل أبناء الشيخ مجيديع بن عويضة المحمادي السلمي "رحمة الله" بحفل زفاف شقيقهم الشاب عبدالله مجيديع المحمادي السلمي، على ابنة الشيخ سالم نويفع المحمادي السلمي، بأحد قاعات الأفراح الكبرى بجدة.
حضر الحفل عدد كبير من المشايخ والأعيان والأقارب.
احتفل أبناء الشيخ مجيديع بن عويضة المحمادي السلمي "رحمة الله" بحفل زفاف شقيقهم الشاب عبدالله مجيديع المحمادي السلمي، على ابنة الشيخ سالم نويفع المحمادي السلمي، بأحد قاعات الأفراح الكبرى بجدة.
عبدالله المحمادي يحتفل بزفافه
احتفل أبناء الشيخ مجيديع بن عويضة المحمادي السلمي "رحمة الله" بحفل زفاف شقيقهم الشاب عبدالله مجيديع المحمادي السلمي، على ابنة الشيخ سالم نويفع المحمادي السلمي، بأحد قاعات الأفراح الكبرى بجدة.
حضر الحفل عدد كبير من المشايخ والأعيان والأقارب.