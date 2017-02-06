"عبدالله بن خالد": رالي حائل أحدث نقلة نوعية على كل ‏المستويات

أشاد بإنجازاته وآثاره التنموية خلال 11 عاماً بالمنطقة

أكد مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، الرئيس التنفيذي لرالي حائل نيسان الدولي الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله آل سعود، أن رالي حائل أحدث نقلة نوعية على كل ‏المستويات الاقتصادية والاجتماعية والرياضية والترفيهية بمنطقة حائل .

وأشاد الأمير عبدالله في كلمة له خلال ورشة العمل الخاصة بتعزيز الشراكة ‏لتطوير رالي حائل نيسان الدولي والفعاليات المصاحبة له، بما تحقق من إنجازات وآثار تنموية شاملة لتنظيم رالي حائل الدولي طيلة 11 سنة ماضية .

ودعا المشاركين إلى البحث والتشاور والتنسيق؛ للوصول إلى تعزيز نجاحات رالي حائل الذي يقام سنوياً في المنطقة ‏وتسجّل نجاحاته باسم المملكة العربية السعودية.

‏من جهته، أشار مستشار الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل رئيس اللجنة الرئيسية الدائمة لعمليات الرالي عبدالعزيز عبدالله السيف إلى أن الورشة تهدف للوصول إلى الحلول والمقترحات لتعزيز نجاحات رالي حائل نيسان الدولي، وهي ‏تعزيز الأثر الاقتصادي للرالي على المنطقة.