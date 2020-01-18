39,3 مليوناً

هو عدد مستخدمي الإنترنت في دول الخليج العربي بنهاية العام الماضي 2016 مقارنةً بمجموع عدد السكان البالغ 53,7 مليون نسمة، وبنسبة 73% منهم.



جاء ذلك في تقرير "المؤسسات الصحافية والتحول الرقمي 2016"، الصادر عن مؤشر الإعلام الرقمي بالتعاون مع شركة الأبحاث الرقمية وشركة ابتكار للتقنيات وشركة آي-كليك المتخصصة في الاستشارات الخاصة بالتسويق الرقمي وكذلك شركة كوانت داتا أناليتيكس.



وبحسب التقرير؛ فقد تصدّرت المملكة العربية السعودية نسبة المستخدمين النشطين على الإنترنت مقارنة بدول الخليج الأخرى، حيث بلغ عددهم 20.8 مليون مستخدم نشط مقارنة بإجمالي عدد سكانها البالغ 32.2 مليون نسمة.

