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عدن.. "الزنداني" يؤدي اليمين بمناسبة تعيينه سفيراً لليمن في السعودية

"هادي": أيادي السعودية البيضاء شاهدة على أفعالها الخيرية منذ عقود

أدى الدكتور شايع محسن الزنداني اليمين الدستورية اليوم أمام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في العاصمة المؤقتة عدن  بمناسبة تعيينه سفيرا لليمن لدى المملكة العربية السعودية.

 

وعقب أداء اليمين الدستورية وجّه هادي السفير شايع بما يلزم لتمثيل بلده في هذه المرحلة والظروف الحرجة التي يمر بها اليمن.

 

وقال ”إن المملكة العربية السعودية دولة شقيقة وراعية للجوار والسلام والأمن في اليمن ومواقفها مع شعبنا ليست وليدة اللحظة في نصرة الشعب اليمني من خلال عاصفة الحزم بل أياديها البيضاء وبصماتها شاهدة على أفعالها الخيرية والإنسانية منذ عقود مضت“.

 

وأضاف الرئيس ” إن عليكم في هذه المرحلة أن تكونوا عونا في حمل رسالة وواقع اليمن وشرح تحولاته لمختلف الفعاليات والمنظمات التي تلتقون بها للوقوف على واقع التحولات التي يمر بها الوطن منذ الانقلاب على توافقه وإجماعه الوطني المتمثل في مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته من قبل الحوثي وصالح ومن خلفهم ايران لفرض واقع جديد يتنافى مع عقيدتنا وقيمنا السمحة ولمعادات جيراننا ومحيطنا الإقليمي”.

 

ووفق الموقع الرسمي للرئيس اليمني فقد  أكد السفير الزنداني أنه سيعمل كل ما من شأنه خدمة بلده ومجتمه ويعمل جاهدا على ترجمة توجيهات الرئيس باعتبارها برنامج عمل المرحلة الراهنة.

 

حضر أداء اليمين الدستورية مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.

 

 

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عدن.. "الزنداني" يؤدي اليمين بمناسبة تعيينه سفيراً لليمن في السعودية
سبق

أدى الدكتور شايع محسن الزنداني اليمين الدستورية اليوم أمام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في العاصمة المؤقتة عدن  بمناسبة تعيينه سفيرا لليمن لدى المملكة العربية السعودية.

 

وعقب أداء اليمين الدستورية وجّه هادي السفير شايع بما يلزم لتمثيل بلده في هذه المرحلة والظروف الحرجة التي يمر بها اليمن.

 

وقال ”إن المملكة العربية السعودية دولة شقيقة وراعية للجوار والسلام والأمن في اليمن ومواقفها مع شعبنا ليست وليدة اللحظة في نصرة الشعب اليمني من خلال عاصفة الحزم بل أياديها البيضاء وبصماتها شاهدة على أفعالها الخيرية والإنسانية منذ عقود مضت“.

 

وأضاف الرئيس ” إن عليكم في هذه المرحلة أن تكونوا عونا في حمل رسالة وواقع اليمن وشرح تحولاته لمختلف الفعاليات والمنظمات التي تلتقون بها للوقوف على واقع التحولات التي يمر بها الوطن منذ الانقلاب على توافقه وإجماعه الوطني المتمثل في مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته من قبل الحوثي وصالح ومن خلفهم ايران لفرض واقع جديد يتنافى مع عقيدتنا وقيمنا السمحة ولمعادات جيراننا ومحيطنا الإقليمي”.

 

ووفق الموقع الرسمي للرئيس اليمني فقد  أكد السفير الزنداني أنه سيعمل كل ما من شأنه خدمة بلده ومجتمه ويعمل جاهدا على ترجمة توجيهات الرئيس باعتبارها برنامج عمل المرحلة الراهنة.

 

حضر أداء اليمين الدستورية مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.

 

 

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
04:00 PM
"هادي": أيادي السعودية البيضاء شاهدة على أفعالها الخيرية منذ عقود

عدن.. "الزنداني" يؤدي اليمين بمناسبة تعيينه سفيراً لليمن في السعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدى الدكتور شايع محسن الزنداني اليمين الدستورية اليوم أمام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في العاصمة المؤقتة عدن  بمناسبة تعيينه سفيرا لليمن لدى المملكة العربية السعودية.

 

وعقب أداء اليمين الدستورية وجّه هادي السفير شايع بما يلزم لتمثيل بلده في هذه المرحلة والظروف الحرجة التي يمر بها اليمن.

 

وقال ”إن المملكة العربية السعودية دولة شقيقة وراعية للجوار والسلام والأمن في اليمن ومواقفها مع شعبنا ليست وليدة اللحظة في نصرة الشعب اليمني من خلال عاصفة الحزم بل أياديها البيضاء وبصماتها شاهدة على أفعالها الخيرية والإنسانية منذ عقود مضت“.

 

وأضاف الرئيس ” إن عليكم في هذه المرحلة أن تكونوا عونا في حمل رسالة وواقع اليمن وشرح تحولاته لمختلف الفعاليات والمنظمات التي تلتقون بها للوقوف على واقع التحولات التي يمر بها الوطن منذ الانقلاب على توافقه وإجماعه الوطني المتمثل في مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته من قبل الحوثي وصالح ومن خلفهم ايران لفرض واقع جديد يتنافى مع عقيدتنا وقيمنا السمحة ولمعادات جيراننا ومحيطنا الإقليمي”.

 

ووفق الموقع الرسمي للرئيس اليمني فقد  أكد السفير الزنداني أنه سيعمل كل ما من شأنه خدمة بلده ومجتمه ويعمل جاهدا على ترجمة توجيهات الرئيس باعتبارها برنامج عمل المرحلة الراهنة.

 

حضر أداء اليمين الدستورية مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.

 

 

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