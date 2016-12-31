عرض احترافي جوي للقفز الحر تقدمه "قوات الأمن" في ذكرى البيعة

رفع راية التوحيد وصورة ضخمة لخادم الحرمين

‏احتفالاً بذكرى البيعة المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -أيدهُ الله -, قدم فريق القفز المظلي بقوات الأمن الخاصة بوزارة الداخلية اليوم, عرضا احترافيا جويا للقفز الحر رافعاً راية التوحيد خفاقة وصورة ضخمة لخادم الحرمين الشريفين -رعاه الله-، كما قدم عرضا بالقنابل الدخانية الملونة أثناء التشكيل الجوي قبل فتح المظلات وبعد فتح المظلات للهبوط.

وانفرد فريق القوات بتقديم العرض الذي لاقى إعجاباً شديداً من الحضور وذلك في ميدان مطار بنبان الرياضي للعروض الجوية.

وتكون الفريق من ثمانية عشر قافزاً محترفاً للقفز الحر, يتلقون يوميا تدريبات متقدمة في ميادين القوات ويستخدمون أكثر أنواع مظلات القفز الحر تقدماً في العالم مع كامل تجهيزاتها وملحقاتها.