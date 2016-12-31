"عزت": الحمد لله.. "المالك": التقلبات في الجولات غريبة.. "ابن معمر": لجنة الانتخابات ضعيفة

تعرف على ما قاله رئيس "اتحاد القدم" الجديد والخاسران

تصوير: عبدالله النحيط: أبدى عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، المنتخب، سعادته بالانتصار ، وتمنى أن يستطيع تحقيق عصر ذهبي جديد للرياضة السعودية، فيما أكد سلمان المالك أنه لا يوجد خاسر، أما خالد بن معمر فأشار إلى وجود أخطاء في العملية الانتخابية، تعرف على ما قاله هذا الثلاثي.



أبدى عادل عزت الرئيس المنتخب لاتحاد القدم سعادته بالانتصار، وقال: "الحمد لله كما ينبغي لجلال وجه، وفي البداية أشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي عهده، وأشكر الأمير عبدالله بن مساعد على جهوده لنقل رياضتنا لعصر جديد ومميز".

وأضاف: أشكر أحمد عيد وأعضاء مجلس إدارته السابقين، وأشكركم أنتم أعضاء الجمعية العمومية الذين وضعتم ثقتكم فيي، وأسال الله التوفيق وأن يعيننا ويأخذ بيدنا لنقل كرتنا السعودية إلى عصر ذهبي جديد.

في المقابل أكد سلمان المالك أنه لا يوجد خاسر وقال: "كلنا كسبنا في هذه التظاهرة الانتخابية التي أثرت الساحة الرياضية ووسطنا سيعتاد عليها مهما كانت الشوائب".

وأضاف: اليوم نحن المرشحون الأربعة اتفقنا على أن نقف مع بعض ونقف خلف الفائز، ونهنئ عادل عزت الذي قدم عملا جيدا وسندعمه بكل ما يحتاجه، ونحن سنعود للعمل في الوسط الرياضي بالمجمل.

وزاد قائلاً: "ما حصل من متغيرات في الجولات الثلاث متوقع في أي انتخابات، لكن فعلاً التغيير الذي حصل غريب، ولكن نحن لن ندخل في أي تأويلات أخرى".

أما المرشح الثالث خالد بن معمر فأكد أن التحولات التي شهدتها الانتخابات في جولاتها الثلاث متوقعة وقال: "أنا كنت أتمنى أن تقوم لجنة الانتخابات بواجباتها بكل شفافية وبقدر يشعر معه الجميع أنها تقف على مسافة واحدة من الجميع".

وأضاف: في البداية استبعدوا ملفي ولكني عدت بالقانون، واليوم كان هناك إجراءات تتم بضعف شديد جداً ولا توازي طموح الرياضيين، فمثلاً أنا أطلب شيئا من حقي كمرشح ويتم تجاهله وهذا محل استغراب، فأنا لم أطلع على قائمة الأعضاء والناخبين وحتى اليوم لم أستلمها.

وزاد قائلاً:" العملية الانتخابية مشرفة لنا جميعاً ولكن اليوم فيه أخطاء أتمنى إعادة النظر فيها، حتى رابطة دوري المحترفين حددت صوتها قبل الانتخابات بساعة".

