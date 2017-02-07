"عزت" للحكام: سنحولكم إلى محترفين .. ونبعدكم عن الضغوط

وعدهم بصرف متأخراتهم .. وحضر حفل تكريم اللجنة السابقة

أقامت لجنة الحكام حفل تكريم لجنة الحكام السابقة، وذلك بحضور رئيس الاتحاد "عادل عزت"، و"هاوورد ويب" مدير دائرة التحكيم سابقاً، و"هيربي" مساعد مدير الدائرة، وبحضورٍ شرفي من أفضل حكم في العالم للعام 2016 "مارك كلاتنبرغ"، وبحضور رئيس لجنة الحكام "مرعي العواجي"، وأعضاء اللجنة "محمد النوفل، وفهد الملحم، وعزيز الشريف، ومشعل الذيبان".

وبدأ حفل التكريم بكلمة رئيس الاتحاد "عادل عزت" الذي بدأها بشكره لـ"هاوورد ويب" الذي قدم استقالته مؤخراً.

وقد أشاد رئيس الاتحاد بالدور الكبير الذي قام به "ويب" من حيث تطوير أداء الحكام والبرامج المقدمة خلال فترة رئاسته للدائرة، وقال بأننا سوف ننتقل بالحكام من حيث انتهى "ويب".

وذكر رئيس الاتحاد للمشاركين في الاجتماع بأنني أشعر بالفخر بالوقوف بينكم؛ ليس لأنكم حكام ولكن لأنكم عنصر أساسي في الرياضة السعودية، ولدي علم بالضغوط التي يواجهها الحكام، وبالتالي أقدّم لكم مجموعة من النصائح المهمة في مشواركم التحكيمي وحياتكم العملية:

- أنصح الحكم بأن يعزل نفسه عن المحيط الخارجي بحيث يستمتع بما يعمل، وعلى الحكم أن يتذكر أنه حكم سعودي مؤهل لقيادة أي مباراة في الدوري وبمتابعة من 15 مليونًا من الرياضيين.

- عليكم بالقراءة دائمًا والمراجعة والمتابعة، وخاصة فيما يتعلق بمتغيرات الحياة.

- قراءة وفهم لوائح المسابقات.

- تطوير الحكم، وخاصة فيما يتعلق باللياقة البدنية، علماً بأن العنصر الوحيد الذي كان في ملفي الانتخابي هو الحكم السعودي وأهميته في تطوير الرياضة السعودية، وأود أن أبلغكم بأن أبوابي مفتوحة لكم ودائماً أنا خلفكم.



وأضاف "عزت": أود أن أوضح لكم السبب الرئيس بزيادة عدد طواقم الحكام الأجانب من 5 إلى 8 هو إبعادكم عن الضغوط وأن نتفرغ في الاتحاد بإعداد الخطط والبرامج لكم لتطويركم وتقديمكم بشكل أفضل في المواسم القادمة.

كما أعلن رئيس الاتحاد مفاجأة عن احتراف الحكام، وقال: "إننا سنقوم بتقديم أول دفعة من الحكام المحترفين المفرغين لمهنة التحكيم خلال عام واحد قادم، وسوف نعمل جاهدين على هذه الخطوة التي ستكون بمثابة النقلة النوعية لأول مرة على مستوى تاريخ التحكيم السعودي".

ووعد رئيس الحكام بصرف مستحقات الحكام المتأخرة في وقت قريب جدًّا.



كما قال: "ستكون خطة الاتحاد المالية في المستقبل هي صرف مكافآت الحكام بصفة شهرية وضمان عدم تأخرها".

