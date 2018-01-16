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عسيري: عملية "العزم الصلب" تتم بشكل ناجح لتدمير داعش في العراق وسوريا

المملكة في اجتماع بروكسل أعلنت استعدادها للمشاركة بقوات برية لتحرير "الرقة"

أعلن اللواء الركن أحمد عسيري مستشار وزير الدفاع استعداد وجهوزية الدول الإسلامية تحت مظلة التحالف الإسلامي والتحالف الدولي للمشاركة في عمليات لتحرير مدينة "الرقة السورية" من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، متي ما دعت الحاجة لذلك. مؤكدًا أنَّ عملية "العزم الصلب" تتم بشكل ناجح لتدمير هذا الكيان الإرهابي في العراق وسوريا، كاشفًا  لـ"العربية" اليوم أنَّ المرحلة الثالثة والمقبلة من حرب التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي تستهدف هزيمة هذا التنظيم في "الموصل" العراقية و"الرقة" السورية والتي ستكون المرحلة اللاحقة إن شاء الله بعد تحرير مدينة الموصل.
 
وأوضح عسيري أنَّ اجتماع التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب بمشاركة رؤساء الأركان في  14 دولة الذي عقد اليوم في الرياض لتوحيد وتنسيق الجهود وتكثيف العمليات لإنجاح أهداف التحالف، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود التحالف الدولي لمحاربة داعش.
 
وأضاف: "هناك بعض المتطلبات العملياتية وكل دولة تشارك بما تستطيعه بمبادرة منها، سواء في الجانب الاستخباراتي والدعم والإسناد الجوي بالطائرات والإمداد والتموين مع تكثيف الجهود وتنسيقها خلال قيادة التحالف في مسرح العمليات".
 
وبخصوص انطلاق مرحلة جديدة من عمليات التحالف ضد داعش بمشاركة برية، أشار اللواء عسيري إلى أنَّ المملكة في اجتماع بروكسل بداية 2016 أعلنت رغبتها واستعدادها للمشاركة بقوات برية لتحرير مدينة الرقة السورية.
 
وأضاف: "ثم من خلال التحالف الإسلامي كان هناك اقتراح قدِّم للجانب الأمريكي أن الدول الإسلامية على استعداد لنشر قوات إسلامية إذا دعت الحاجة لها لتحرير مدينة الرقة"، مستدركًا: "لكنَّ الاجتماع الذي عقد مؤخرًا في واشنطن اتفق المجتمعون فيه على استخدام القوات السورية المحلية لقتال داعش بريًا وأن يوفر لها الإسناد الجوي".
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عسيري: عملية "العزم الصلب" تتم بشكل ناجح لتدمير داعش في العراق وسوريا
سبق

أعلن اللواء الركن أحمد عسيري مستشار وزير الدفاع استعداد وجهوزية الدول الإسلامية تحت مظلة التحالف الإسلامي والتحالف الدولي للمشاركة في عمليات لتحرير مدينة "الرقة السورية" من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، متي ما دعت الحاجة لذلك. مؤكدًا أنَّ عملية "العزم الصلب" تتم بشكل ناجح لتدمير هذا الكيان الإرهابي في العراق وسوريا، كاشفًا  لـ"العربية" اليوم أنَّ المرحلة الثالثة والمقبلة من حرب التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي تستهدف هزيمة هذا التنظيم في "الموصل" العراقية و"الرقة" السورية والتي ستكون المرحلة اللاحقة إن شاء الله بعد تحرير مدينة الموصل.
 
وأوضح عسيري أنَّ اجتماع التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب بمشاركة رؤساء الأركان في  14 دولة الذي عقد اليوم في الرياض لتوحيد وتنسيق الجهود وتكثيف العمليات لإنجاح أهداف التحالف، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود التحالف الدولي لمحاربة داعش.
 
وأضاف: "هناك بعض المتطلبات العملياتية وكل دولة تشارك بما تستطيعه بمبادرة منها، سواء في الجانب الاستخباراتي والدعم والإسناد الجوي بالطائرات والإمداد والتموين مع تكثيف الجهود وتنسيقها خلال قيادة التحالف في مسرح العمليات".
 
وبخصوص انطلاق مرحلة جديدة من عمليات التحالف ضد داعش بمشاركة برية، أشار اللواء عسيري إلى أنَّ المملكة في اجتماع بروكسل بداية 2016 أعلنت رغبتها واستعدادها للمشاركة بقوات برية لتحرير مدينة الرقة السورية.
 
وأضاف: "ثم من خلال التحالف الإسلامي كان هناك اقتراح قدِّم للجانب الأمريكي أن الدول الإسلامية على استعداد لنشر قوات إسلامية إذا دعت الحاجة لها لتحرير مدينة الرقة"، مستدركًا: "لكنَّ الاجتماع الذي عقد مؤخرًا في واشنطن اتفق المجتمعون فيه على استخدام القوات السورية المحلية لقتال داعش بريًا وأن يوفر لها الإسناد الجوي".
 

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
10:24 PM
المملكة في اجتماع بروكسل أعلنت استعدادها للمشاركة بقوات برية لتحرير "الرقة"

عسيري: عملية "العزم الصلب" تتم بشكل ناجح لتدمير داعش في العراق وسوريا

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
17
36,380

أعلن اللواء الركن أحمد عسيري مستشار وزير الدفاع استعداد وجهوزية الدول الإسلامية تحت مظلة التحالف الإسلامي والتحالف الدولي للمشاركة في عمليات لتحرير مدينة "الرقة السورية" من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، متي ما دعت الحاجة لذلك. مؤكدًا أنَّ عملية "العزم الصلب" تتم بشكل ناجح لتدمير هذا الكيان الإرهابي في العراق وسوريا، كاشفًا  لـ"العربية" اليوم أنَّ المرحلة الثالثة والمقبلة من حرب التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي تستهدف هزيمة هذا التنظيم في "الموصل" العراقية و"الرقة" السورية والتي ستكون المرحلة اللاحقة إن شاء الله بعد تحرير مدينة الموصل.
 
وأوضح عسيري أنَّ اجتماع التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب بمشاركة رؤساء الأركان في  14 دولة الذي عقد اليوم في الرياض لتوحيد وتنسيق الجهود وتكثيف العمليات لإنجاح أهداف التحالف، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود التحالف الدولي لمحاربة داعش.
 
وأضاف: "هناك بعض المتطلبات العملياتية وكل دولة تشارك بما تستطيعه بمبادرة منها، سواء في الجانب الاستخباراتي والدعم والإسناد الجوي بالطائرات والإمداد والتموين مع تكثيف الجهود وتنسيقها خلال قيادة التحالف في مسرح العمليات".
 
وبخصوص انطلاق مرحلة جديدة من عمليات التحالف ضد داعش بمشاركة برية، أشار اللواء عسيري إلى أنَّ المملكة في اجتماع بروكسل بداية 2016 أعلنت رغبتها واستعدادها للمشاركة بقوات برية لتحرير مدينة الرقة السورية.
 
وأضاف: "ثم من خلال التحالف الإسلامي كان هناك اقتراح قدِّم للجانب الأمريكي أن الدول الإسلامية على استعداد لنشر قوات إسلامية إذا دعت الحاجة لها لتحرير مدينة الرقة"، مستدركًا: "لكنَّ الاجتماع الذي عقد مؤخرًا في واشنطن اتفق المجتمعون فيه على استخدام القوات السورية المحلية لقتال داعش بريًا وأن يوفر لها الإسناد الجوي".
 

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