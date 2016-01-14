"عسيري" للمرتبة ١٣ بوزارة المالية

صدر قرار وزير المالية، بترقية مدير عام فرع وزارة المالية بمنطقة عسير، عائض بن مفرح عسيري، للمرتبة الثالثة عشرة.
"سبق" تبارك لـ"عسيري" وتتمنى له مزيداً من العطاء والتوفيق.
صدر قرار وزير المالية، بترقية مدير عام فرع وزارة المالية بمنطقة عسير، عائض بن مفرح عسيري، للمرتبة الثالثة عشرة.
"سبق" تبارك لـ"عسيري" وتتمنى له مزيداً من العطاء والتوفيق.
صدر قرار وزير المالية، بترقية مدير عام فرع وزارة المالية بمنطقة عسير، عائض بن مفرح عسيري، للمرتبة الثالثة عشرة.
"سبق" تبارك لـ"عسيري" وتتمنى له مزيداً من العطاء والتوفيق.
صدر قرار وزير المالية، بترقية مدير عام فرع وزارة المالية بمنطقة عسير، عائض بن مفرح عسيري، للمرتبة الثالثة عشرة.
"سبق" تبارك لـ"عسيري" وتتمنى له مزيداً من العطاء والتوفيق.