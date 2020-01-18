عسير.. انقلاب مركبة ونجاة ثمانية طلاب وسائقهم

نجا ثمانية طلاب وسائقهم من حادث انقلاب سيارتهم، بعقبة قرض بمركز الحرجة في عسير، وهم في طريقهم للمدرسة بالحرجة.

وحدث الانقلاب بعد أن انحرفت السيارة عن الطريق وتسببت سرعتها غير العالية في عدم تدحرجها بعيداً.

يأتي ذلك فيما جَدّد الأهالي مطالبهم للجهات ذات العلاقة برفع مستوى الطريق.