عسير.. بلدية بارق تغلق محلاً لبيع الحلوى لاستخدم مواد منتهية الصلاحية

تم إتلاف المضبوطات وتغريمه بحسب لائحة الجزاءات

أغلقت بلدية محافظة بارق بمنطقة عسير، ممثلة في قسم صحة البيئة، أحد المحلات لتصنيع وبيع الحلوى، خلال حملتها الرقابية على محال الحلويات بالمحافظة.

وأوضح رئيس قسم صحة البيئة محمد الشهري أنه ضمن خطة عمل القسم، قام المراقبون بحملة رقابية على محلات تصنيع وبيع الحلوى ببارق والمراكز التابعة لها، وتم إغلاق أحد المحلات بعد اكتشاف أن صناعة الحلوى به تتم بمواد منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى سوء نظافة المحل.

وأكد الشهري أنه تم إتلاف الحلوى المصنعة بهذه المواد، ومصادرة كرتون من القشطة واللبنة منتهية الصلاحية، كما تم تغريم المحل حسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.