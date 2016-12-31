عسير تواعد الفرص الاستثمارية.. "ممشى الضباب" وفيلات وفندق 5 نجوم على جبل ثاه

مواكبة لاحتفالات أبها عاصمة السياحة العربية 2017.. حديقة المطار ومعارض ومولات

تواكب أمانة منطقة عسير، احتفالات أبها بفوزها بلقب عاصمة السياحة العربية 2017م؛ بطرح عشرات الفرص الاستثمارية داخل المدينة.

وفي التفاصيل، يقول مدير الاستثمار بالأمانة المهندس علي الحيد، إن الأمانة عرضت بالفعل كراسات لتلك الفرص للتقدم عليها من الراغبين، شريطة أن تكون بالمواصفات المحددة، والتي ينتظر أن تسهم في تطوير البنية السياحية التحتية للمدينة، في مقدمتها منطقة معارض ومؤتمرات دولية مع فندق 5 نجوم ومول تجاري، وفندق وفيلات 5 نجوم، ومول تجاري، ومطعمين في موقعين سياحين مميزين، وحديقة المطار الوجهة الأولى للقادمين إلى أبها، وحديقة أخرى بالمحالة، وعدد من الفرص الأخرى.

معارض ومؤتمرات

أولى تلك الفرص مشروع منطقة المعارض والمؤتمرات الدولي وفندق ومول بجوار المطار على المدخل الجديد على مساحة ٢٠٠ ألف متر، في إسهام لتنشيط السياحة طوال العام واحتضان الفعاليات والمؤتمرات الضخمة.

مول تجاري

ثاني الفرص مول تجاري على طريق الملك عبدالله على مساحة ما يقارب 30 ألف متر مربع، والطريق يُعتبر حيوياً بالقرب من مشروع مدينة الملك فيصل الطبية والمدينة الجامعية.

فندق وفيلات "5 نجوم"

وثالث الفرص، فندق وفيلات "5 نجوم" على جبل ثاه الواقع على طريق الملك فهد "أبها -خميس مشيط" على مساحة 52 ألف متر ذات الإطلالة على 4 اتجاهات، متوسطاً المسافة بين مدينة ومحافظة خميس مشيط وبالقرب من الراشد مول.

حديقة المطار

ومن بين الفرص تشغيل وصيانة واستثمار حديقة المطار الرؤية الأولى للقادمين إلى أبها جواً، والتي تم إنجازها بتكلفة (33.375) مليون ريال على مساحة إجمالية 125 ألف متر مربع من أرض المطار.

وتتكون عناصر الحديقة من: "مسطحات خضراء (42 ألف متر مربع)، ومجري مائي (160 متراً طولياً)، وجسور، ومسجد يتسع لعدد 600 مصلٍّ، نافورة مائية، و2 كافتيريا، وألعاب للأطفال، وجلسات ومظلات متنوعة ممشى وممرات داخلية مواقف سيارات تتسع لعدد 560 سيارة".

ويمتاز تصميم مشروع الحديقة برؤية تتناسب مع الجديد وسحر الطبيعة صنعت منظومة فراغية متكاملة ولوحة فنية مريحة تتميز بعبق الطبيعة والحس الهندسي المرهف على موقع تم اختياره بعناية بعد التنسيق مع المسؤلين بمطار أبها وهيئة الطيران المدني.

مطعم ممشى الضباب

وتتيح الأمانة من بين عروضها الاستثمارية مطعمين في أهم المواقع السياحية داخل المدينة، الأول إكمال إنشاء مطعم ممشى الضباب وتشغيله وصيانته ذات الإطلالة الخيالية على السحاب أو على جبال تهامة بتضاريسها الساحرة حالما ينقشع الغيم، وثانيهما مطعم "عين أبها" صاحب الإطلالة البانورامية على كامل المدينة على مساحة 6000 متر مربع بالقرب من قرية الزامل.

فرص أخرى

وبخلاف تلك الفرص، تضم القائمة: "تشغيل وصيانة واستثمار حديقة المحالة بجوار كلية المجتمع، وبوفيهات على الحزام الدائري وداخل حديقة الأندلس، ومكاتب إدارية بجوار أبوسرهد شمسان، وعدد من المخططات ومواقف السيارات".