"عضات دامية وتمزيق شعر".. مُشاجرات عنيفة بين طالبات جامعة الطائف

مصادر: قرار إداري بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق فيما حدث

شهدت جامعة الطائف مُمثلة في كُليات البنات، اليوم، حادثتين داميتين، تمثلتا في مُشاجرة افتعلتها مجموعة من الطالبات ضد أُخريات، كانت الأولى في مقر كليات البنات الجديد في الحوية.



وقد نتج عنها إصابة ثلاث طالبات إحداهن تمزق جُزء من وجنتها بعد "عضة" تلقتها من المُعتدية، واثنتان من الطالبات بالقرب من العين إحداهما سقطت عدستها، والثانية في مقر السنة التحضيرية للطالبات "مسار أدبي" بمبنى الكُلية التابع للجامعة في حي الفيصلية.



وتعرضت إحدى الطالبات لسقوط أجزاء من شعرها بعد شدها وتناثرت بالممر، فيما تولت الشُرطة ممثلة في مركزي "الحوية والفيصلية" مجريات التحقيق والمتابعة للقضيتين، وتم استقبال البلاغات وأخذ أقوال المُصابات والمُتضررات من الطالبات، كذلك كان من بين المُتقدمات بالشكوى "عضوة هيئة تدريس" هيَ الأخرى تعرضت للاعتداء من قبل الطالبات المعنيات في مقر الفيصلية.



وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، فإن الحادثة الأولى بدأت عن طريق إحدى الطالبات والتي تتزعم مجموعة من زميلاتها قد يزدن عن 15 طالبة، كُنَ قد ضايقنَ العديد من الطالبات منذُ قرابة الشهر، ويتعمدنَ التلفظ عليهنَ، وفقاً لما ذكره والد إحداهنَ لـ "سبق" نقلاً عن ابنته المُصابة في الحادثة.



وقد أشار إلى أن ابنته ومعها أربع من بنات عمومتها كُن قد اشترين وجبة إفطارهن صباح اليوم الثلاثاء من مبنى 16 عند البوابة الرئيسة والاستقبال ، وتوجهنَ سيراً إلى المبنى 10 من أجل تناول الإفطار هناك، إلا أن الطالبات المُضايقات لهن كُنَ يتابعن سيرهن ويُضايقنهن حتى احتكين بهن ليبدأ عراك مُفتعل من قبلهن مع الطالبات الخمس واللاتي لم يجدن أنفسهن إلا مُحتجزات بينهن ، حيث اعتدت تلك المُتزعمة لهذه المجموعة على إحداهن، وأصابتها بعضة من أسنانها في وجنتها اليُسرى، مُقتلعةً جُزءاً من لحمها، كما تعرضت الثانية لإصابة فوق حاجب العين، أيضاً عن طريق عضها، والثالثة أصابتها بالقرب من عينها ما أدى لسقوط العدسات من عينها، بخلاف ما تعرضت له بقية الطالبات من كدمات نتيجة ذلك العراك الذي بدأ بالتلفظ والاستخفاف بهن من قبل المجموعة التي افتعلته .



وذكرت معلومات بأن الطالبة المُعتدية والمتزعمة لتلك المجموعة من الطالبات معروفة لدى إدارة الجامعة وسـجلَ بحقها تعهدات خطية لحالات سابقة تورطت بها .



هذا وتولى ولي أمر إحدى الطالبات المُصابات عملية تقديم البلاغ الرسمي لمركز شرطة الحوية أثناء تواجده مع ابنته داخل مُستشفى الملك فيصل بالطائف، وحضر مندوب عن المركز وسجل أقوال الطالبة رسمياً وكافة الملابسات، فيما أُعطيت موعد في عيادة التجميل للوقوف على الإصابة التي تعرضت لها وتمثلت في تمزيق جزء من لحم وجنتها.



أما الحادثة الثانية فكانت في نفس هذا اليوم الثلاثاء حيث وقعت عدة مُشاجرات مُشابهة بين مجموعة من الطالبات ضد أخريات داخل مقر السنة التحضيرية لطالبات المسار الأدبي، ضمن مبنى الكلية القديم التابع للجامعة بحي الفيصلية، ونتج عنها تمزيق شعر بعضهن، حيث تناثرت خصلاته بالممرات، فيما تابعت الجهات الأمنية الحالة، ودخل عدد من المُسعفين، كذلك عدد من حُراس الأمن والذين وقفوا على بوابة المقر أثناء خروج الطالبات.



وعلمت "سبق" بأن مركز شرطة الفيصلية بالطائف، باشر تسجيل البلاغات رسمياً لأربع طالبات مُتضررات، وحُولن للمستشفى، والخامسة هي "عضوة تدريس" بالكُلية، فيما سيتم مُخاطبة إدارة الكلية لتحديد الطالبات المعتديان وإخضاعهن للاستجواب، فيما طالبَ أولياء أمور الطالبات باتخاذ موقف حازم من قبل إدارة الجامعة لتلك الفئة من الطالبات المُتهجمات.



وقال لـ"سبق" المتحدث الرسمي لجامعة الطائف، صالح الثبيتي: إن ما حدث اليوم هو حادث مؤسف لا يعبر عن الجامعة، ولا يمثل أخلاقيات وسلوكيات من ينتسب إليها.

وأضاف: "وجهت إدارة الجامعة بتشكيل لجنة عاجلة برئاسة وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية والتطوير بالبت بإجراءات تأديبية صارمة نحو المتورطات في هذه الأحداث".

وأكد قيام عميدة الدراسات الجامعية، نيابةً عن إدارة الجامعة، بالتواصل مع الطالبات المصابات للاطمئنان عليهن.

وأكد المتحدث الرسمي لجامعة الطائف أن إدارة الجامعة ستتعامل بحزم مع أي مخالفات سلوكية تتعارض مع تعاليم شرعنا الحنيف وأخلاقيات البيئة الجامعية.