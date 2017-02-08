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عضو "شورى" لـ "نزاهة": احموا المبلغين عن الفساد من الإقصاء والجمود الوظيفي

المجلس ناقش تقرير الهيئة ومطالبات بتوضيح عن تأخُّر المملكة في المؤشر العالمي

ناقش مجلس الشورى، اليوم، التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي ١٤٣٦ / ١٤٣٧هـ؛ حيث أشاد أحد الأعضاء بدور الهيئة، وتساءل عن جدوى مطالبتها بالحصول على نصوص الأحكام القضائية في مجال الفساد، فيما طالب آخر بتوضيح من الهيئة عن تأخُّر المملكة في مؤشرات مكافحة الفساد العالمية.

 

 وطالب أحد أعضاء المجلس، هيئة مكافحة الفساد، بالتوسع في مراجعة الأنظمة بما يعزّز حماية النزاهة، وطالب آخر القطاع الصحي بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد؛ للحد من الملحوظات التي أبدتها، وطالب آخر بحماية المبلغين عن حالات الفساد في الجهات الحكومية من الإقصاء والجمود الوظيفي، فيما لاحظ عضوٌ آخر تداخلاً بين أعمال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وجهات رقابية أخرى.

 

وكان المجلس قد وافق في مستهل جلسته، اليوم، على مشروع اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية بوركينافاسو.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عضو "شورى" لـ "نزاهة": احموا المبلغين عن الفساد من الإقصاء والجمود الوظيفي
سبق

ناقش مجلس الشورى، اليوم، التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي ١٤٣٦ / ١٤٣٧هـ؛ حيث أشاد أحد الأعضاء بدور الهيئة، وتساءل عن جدوى مطالبتها بالحصول على نصوص الأحكام القضائية في مجال الفساد، فيما طالب آخر بتوضيح من الهيئة عن تأخُّر المملكة في مؤشرات مكافحة الفساد العالمية.

 

 وطالب أحد أعضاء المجلس، هيئة مكافحة الفساد، بالتوسع في مراجعة الأنظمة بما يعزّز حماية النزاهة، وطالب آخر القطاع الصحي بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد؛ للحد من الملحوظات التي أبدتها، وطالب آخر بحماية المبلغين عن حالات الفساد في الجهات الحكومية من الإقصاء والجمود الوظيفي، فيما لاحظ عضوٌ آخر تداخلاً بين أعمال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وجهات رقابية أخرى.

 

وكان المجلس قد وافق في مستهل جلسته، اليوم، على مشروع اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية بوركينافاسو.

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
12:44 PM
المجلس ناقش تقرير الهيئة ومطالبات بتوضيح عن تأخُّر المملكة في المؤشر العالمي

عضو "شورى" لـ "نزاهة": احموا المبلغين عن الفساد من الإقصاء والجمود الوظيفي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ناقش مجلس الشورى، اليوم، التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي ١٤٣٦ / ١٤٣٧هـ؛ حيث أشاد أحد الأعضاء بدور الهيئة، وتساءل عن جدوى مطالبتها بالحصول على نصوص الأحكام القضائية في مجال الفساد، فيما طالب آخر بتوضيح من الهيئة عن تأخُّر المملكة في مؤشرات مكافحة الفساد العالمية.

 

 وطالب أحد أعضاء المجلس، هيئة مكافحة الفساد، بالتوسع في مراجعة الأنظمة بما يعزّز حماية النزاهة، وطالب آخر القطاع الصحي بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد؛ للحد من الملحوظات التي أبدتها، وطالب آخر بحماية المبلغين عن حالات الفساد في الجهات الحكومية من الإقصاء والجمود الوظيفي، فيما لاحظ عضوٌ آخر تداخلاً بين أعمال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وجهات رقابية أخرى.

 

وكان المجلس قد وافق في مستهل جلسته، اليوم، على مشروع اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية بوركينافاسو.

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