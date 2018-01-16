"عطر البارود" فيلم يكشف كواليس "بطولات الحد الجنوبي"

"سبق" تكشف حقيقة البوستر المتداول وربطه بالسينما

أثار بوستر سينمائي لفيلم سعودي بعنوان "عطر البارود" الكثير من التساؤلات في "تويتر" خلال اليومين الماضيين، مع ارتفاع حدة النقاش حول افتتاح دور سينما في السعودية، واعتقاد البعض أن هذا البوستر يمثل باكورة الإنتاج السينمائي للأفلام السعودية هذا العام.



وعلمت "سبق" أن البوستر يمثل الإطلالة الأولى لأول فيلم سعودي سيعرض في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يكشف تفاصيل وكواليس لبطولات جنودنا البواسل على الحد الجنوبي ومن خطوط التماس الحدودية من بداية عاصفة الحزم بعد عامين من انطلاقتها، وفيما تمت إزاحة الستار عن البوستر الترويجي للفيلم والذي اشتمل على صورة ليدين تحملان "باروداً حقيقياً" كرمزية لمضمون الفيلم، وسط تفاعل كبير بوسائل التواصل الاجتماعي.



ومن المنتظر أن يبدأ بث الفيلم في الأسابيع المقبلة، وسيتضمن قصصاً وملاحم للقوات السعودية المرابطة على الحدود السعودية اليمنية من خلال رصد ميداني غير مسبوق.



يذكر أن الفيلم تصوير وإخراج المخرج السعودي رائد بصراوي، وفكرة وإعداد الزميل الإعلامي عناد العتيبي والذي يعد من أوائل الصحافيين السعوديين الذين تواجدوا في الحدود السعودية اليمنية بعد أيام بسيطة من انطلاقة عاصفة الحزم قبل عامين لإعادة الشرعية في اليمن وحماية حدود المملكة الجنوبية من المليشيات الانقلابية.

