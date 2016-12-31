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عطل مفاجئ لهواتف الطوارئ بمحافظة العلا من المشغلين الثلاثة للجوال

تنسيق أمني بين الجهات الأمنية والإسعافية من الساعة التاسعة مساء الجمعة

تسبَّب عطل مفاجئ في توقف هواتف الطوارئ في محافظة العلا منذ الساعة التاسعة من مساء الجمعة حتى إعداد هذا الخبر.

وذكر مصدر لـ"سبق" أن هناك تنسيقًا أمنيًّا بين كل من الدفاع المدني والشرطة وأمن الطرق والهلال الأحمر والمرور بالمحافظة؛ لتعطل هواتف الطوارئ في استقبال البلاغات من المشغلين الثلاثة للجوال.

وقال: "قاد التعاون الأمني الآن بين الجهات الأمنية إلى استقبال البلاغات من خلال دوريات الأمن بالميدان ودوريات أمن الطرق المستلمة بطريق العلا المدينة، أو الحضور الشخصي للجهة المسؤولة، أو التي يقصدها المواطن أو المقيم، وذلك حتى يتم إصلاح العطل الذي لم يُعرف سببه". 

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عطل مفاجئ لهواتف الطوارئ بمحافظة العلا من المشغلين الثلاثة للجوال
سبق

تسبَّب عطل مفاجئ في توقف هواتف الطوارئ في محافظة العلا منذ الساعة التاسعة من مساء الجمعة حتى إعداد هذا الخبر.

وذكر مصدر لـ"سبق" أن هناك تنسيقًا أمنيًّا بين كل من الدفاع المدني والشرطة وأمن الطرق والهلال الأحمر والمرور بالمحافظة؛ لتعطل هواتف الطوارئ في استقبال البلاغات من المشغلين الثلاثة للجوال.

وقال: "قاد التعاون الأمني الآن بين الجهات الأمنية إلى استقبال البلاغات من خلال دوريات الأمن بالميدان ودوريات أمن الطرق المستلمة بطريق العلا المدينة، أو الحضور الشخصي للجهة المسؤولة، أو التي يقصدها المواطن أو المقيم، وذلك حتى يتم إصلاح العطل الذي لم يُعرف سببه". 

31 ديسمبر 2016 - 2 ربيع الآخر 1438
01:05 AM
تنسيق أمني بين الجهات الأمنية والإسعافية من الساعة التاسعة مساء الجمعة

عطل مفاجئ لهواتف الطوارئ بمحافظة العلا من المشغلين الثلاثة للجوال

A A A
بدر الجبل - تبوك
4
6,038

تسبَّب عطل مفاجئ في توقف هواتف الطوارئ في محافظة العلا منذ الساعة التاسعة من مساء الجمعة حتى إعداد هذا الخبر.

وذكر مصدر لـ"سبق" أن هناك تنسيقًا أمنيًّا بين كل من الدفاع المدني والشرطة وأمن الطرق والهلال الأحمر والمرور بالمحافظة؛ لتعطل هواتف الطوارئ في استقبال البلاغات من المشغلين الثلاثة للجوال.

وقال: "قاد التعاون الأمني الآن بين الجهات الأمنية إلى استقبال البلاغات من خلال دوريات الأمن بالميدان ودوريات أمن الطرق المستلمة بطريق العلا المدينة، أو الحضور الشخصي للجهة المسؤولة، أو التي يقصدها المواطن أو المقيم، وذلك حتى يتم إصلاح العطل الذي لم يُعرف سببه". 

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