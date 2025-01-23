"عطيف" يحصد الماجستير في الإعلام الرقمي

حصل الزميل الإعلامي بقناة الإخبارية بندرعطيف على درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة الملك سعود في تخصص الإعلام الرقمي.
حصل الزميل الإعلامي بقناة الإخبارية بندرعطيف على درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة الملك سعود في تخصص الإعلام الرقمي.
حصل الزميل الإعلامي بقناة الإخبارية بندرعطيف على درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة الملك سعود في تخصص الإعلام الرقمي.
حصل الزميل الإعلامي بقناة الإخبارية بندرعطيف على درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة الملك سعود في تخصص الإعلام الرقمي.