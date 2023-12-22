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عقب إطلاق سراح الباكستاني.. منفذ اعتداء برلين ما زال هارباً

 تقوم الشرطة الألمانية، اليوم، بحملة مطاردة لتوقيف منفذ الاعتداء الدامي بشاحنة على سوق الميلاد في برلين، الذي تبناه تنظيم "داعش"، وذلك بعد أكثر من 24 ساعة على وقوعه.

والاعتداء الذي نُفِّذ مساء الاثنين في موقع يرتاده عدد كبير من السياح أوقع بحسب آخر حصيلة 12 قتيلاً، وتبنَّاه تنظيم "داعش"، وهو ما دفع بالشعبويين من اليمين إلى تجديد هجومهم على المستشارة أنغيلا ميركل، التي اتهموها بتعريض البلاد للخطر، عبر سياسة الهجرة التي تنتهجها، قبل أقل من سنة على الانتخابات التشريعية.

وقبل صدور التبنِّي، وصفت "ميركل" الاعتداء بأنه "إرهابي". من جهتها كشفت نيابة مكافحة الإرهاب أن الهدف وطريقة التنفيذ يشيران إلى أنه عمل إرهابي.

وتُذكِّر هذه المأساة باعتداء نيس الفرنسية في 14 يوليو الماضي، الذي أوقع 86 قتيلاً.

ووفق "الفرنسية" اضطر المحققون إلى الإفراج، مساء الثلاثاء، عن المشتبه به الوحيد الذي أوقفوه، وهو طالب لجوء باكستاني؛ بسبب عدم وجود أدلة.

ومنفذ الاعتداء لا يزال فارّاً كما يبدو بعد أكثر من 24 ساعة على المأساة، ولم تتحدث الشرطة عن أي فرضية جديدة.

والباكستاني البالغ من العمر 23 عاماً وصل إلى ألمانيا عام 2015، وكان معروفاً لدى الشرطة بسبب أعمال إجرامية، وأوقف سريعاً بعد الهجوم.

الرئيسية/ أخبار العالم

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عقب إطلاق سراح الباكستاني.. منفذ اعتداء برلين ما زال هارباً
سبق

 تقوم الشرطة الألمانية، اليوم، بحملة مطاردة لتوقيف منفذ الاعتداء الدامي بشاحنة على سوق الميلاد في برلين، الذي تبناه تنظيم "داعش"، وذلك بعد أكثر من 24 ساعة على وقوعه.

والاعتداء الذي نُفِّذ مساء الاثنين في موقع يرتاده عدد كبير من السياح أوقع بحسب آخر حصيلة 12 قتيلاً، وتبنَّاه تنظيم "داعش"، وهو ما دفع بالشعبويين من اليمين إلى تجديد هجومهم على المستشارة أنغيلا ميركل، التي اتهموها بتعريض البلاد للخطر، عبر سياسة الهجرة التي تنتهجها، قبل أقل من سنة على الانتخابات التشريعية.

وقبل صدور التبنِّي، وصفت "ميركل" الاعتداء بأنه "إرهابي". من جهتها كشفت نيابة مكافحة الإرهاب أن الهدف وطريقة التنفيذ يشيران إلى أنه عمل إرهابي.

وتُذكِّر هذه المأساة باعتداء نيس الفرنسية في 14 يوليو الماضي، الذي أوقع 86 قتيلاً.

ووفق "الفرنسية" اضطر المحققون إلى الإفراج، مساء الثلاثاء، عن المشتبه به الوحيد الذي أوقفوه، وهو طالب لجوء باكستاني؛ بسبب عدم وجود أدلة.

ومنفذ الاعتداء لا يزال فارّاً كما يبدو بعد أكثر من 24 ساعة على المأساة، ولم تتحدث الشرطة عن أي فرضية جديدة.

والباكستاني البالغ من العمر 23 عاماً وصل إلى ألمانيا عام 2015، وكان معروفاً لدى الشرطة بسبب أعمال إجرامية، وأوقف سريعاً بعد الهجوم.

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
12:13 PM

عقب إطلاق سراح الباكستاني.. منفذ اعتداء برلين ما زال هارباً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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 تقوم الشرطة الألمانية، اليوم، بحملة مطاردة لتوقيف منفذ الاعتداء الدامي بشاحنة على سوق الميلاد في برلين، الذي تبناه تنظيم "داعش"، وذلك بعد أكثر من 24 ساعة على وقوعه.

والاعتداء الذي نُفِّذ مساء الاثنين في موقع يرتاده عدد كبير من السياح أوقع بحسب آخر حصيلة 12 قتيلاً، وتبنَّاه تنظيم "داعش"، وهو ما دفع بالشعبويين من اليمين إلى تجديد هجومهم على المستشارة أنغيلا ميركل، التي اتهموها بتعريض البلاد للخطر، عبر سياسة الهجرة التي تنتهجها، قبل أقل من سنة على الانتخابات التشريعية.

وقبل صدور التبنِّي، وصفت "ميركل" الاعتداء بأنه "إرهابي". من جهتها كشفت نيابة مكافحة الإرهاب أن الهدف وطريقة التنفيذ يشيران إلى أنه عمل إرهابي.

وتُذكِّر هذه المأساة باعتداء نيس الفرنسية في 14 يوليو الماضي، الذي أوقع 86 قتيلاً.

ووفق "الفرنسية" اضطر المحققون إلى الإفراج، مساء الثلاثاء، عن المشتبه به الوحيد الذي أوقفوه، وهو طالب لجوء باكستاني؛ بسبب عدم وجود أدلة.

ومنفذ الاعتداء لا يزال فارّاً كما يبدو بعد أكثر من 24 ساعة على المأساة، ولم تتحدث الشرطة عن أي فرضية جديدة.

والباكستاني البالغ من العمر 23 عاماً وصل إلى ألمانيا عام 2015، وكان معروفاً لدى الشرطة بسبب أعمال إجرامية، وأوقف سريعاً بعد الهجوم.

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