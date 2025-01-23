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عقب بلاغ المأذون.. رئيس محكمة ينبع يمنع زواج قاصرة من سبعيني

في إحدى القرى ويكبرها بـ 60 عاماً والفتاة كانت غير راضية عن الزواج

منع رئيس محكمة ينبع الشيخ عمر عبدالله الحسن زواج قاصرة تبلغ من العمر 16 سنة من مسن سبعيني بعد أن أبلغه أحد مأذوني الأنكحة بالحادثة.

 

ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها "سبق" أن رئيس محكمة ينبع منع زواج قاصرة من رجل كبير يبلغ من العمر 76 عاما في إحدى القري التابعة للمحافظة مقدما شكرة للمأذون الذي أبلغه بالحادثة وأن القاصرة ليست راضية عن الزواج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عقب بلاغ المأذون.. رئيس محكمة ينبع يمنع زواج قاصرة من سبعيني
سبق

منع رئيس محكمة ينبع الشيخ عمر عبدالله الحسن زواج قاصرة تبلغ من العمر 16 سنة من مسن سبعيني بعد أن أبلغه أحد مأذوني الأنكحة بالحادثة.

 

ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها "سبق" أن رئيس محكمة ينبع منع زواج قاصرة من رجل كبير يبلغ من العمر 76 عاما في إحدى القري التابعة للمحافظة مقدما شكرة للمأذون الذي أبلغه بالحادثة وأن القاصرة ليست راضية عن الزواج.

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
03:19 PM
في إحدى القرى ويكبرها بـ 60 عاماً والفتاة كانت غير راضية عن الزواج

عقب بلاغ المأذون.. رئيس محكمة ينبع يمنع زواج قاصرة من سبعيني

A A A
ماجد الرفاعي - ينبع
27
29,010

منع رئيس محكمة ينبع الشيخ عمر عبدالله الحسن زواج قاصرة تبلغ من العمر 16 سنة من مسن سبعيني بعد أن أبلغه أحد مأذوني الأنكحة بالحادثة.

 

ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها "سبق" أن رئيس محكمة ينبع منع زواج قاصرة من رجل كبير يبلغ من العمر 76 عاما في إحدى القري التابعة للمحافظة مقدما شكرة للمأذون الذي أبلغه بالحادثة وأن القاصرة ليست راضية عن الزواج.

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