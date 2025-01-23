عقب بلاغ المأذون.. رئيس محكمة ينبع يمنع زواج قاصرة من سبعيني

في إحدى القرى ويكبرها بـ 60 عاماً والفتاة كانت غير راضية عن الزواج

منع رئيس محكمة ينبع الشيخ عمر عبدالله الحسن زواج قاصرة تبلغ من العمر 16 سنة من مسن سبعيني بعد أن أبلغه أحد مأذوني الأنكحة بالحادثة.

ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها "سبق" أن رئيس محكمة ينبع منع زواج قاصرة من رجل كبير يبلغ من العمر 76 عاما في إحدى القري التابعة للمحافظة مقدما شكرة للمأذون الذي أبلغه بالحادثة وأن القاصرة ليست راضية عن الزواج.