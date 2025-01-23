عقب مغادرة البيت الأبيض.. لهذا السبب هبطت طائرة "أوباما" في مكان مجهول

أجبرت عاصفة رعدية مروحية الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما على قطع رحلتها. واضطرّت طائرة "أوباما" إلى الهبوط قبل أن تصل إلى محطتها فى كاليفورنيا.

وذكر تلفزيون "روسيا 24" أن الطائرة التي استقلها باراك أوباما وعائلته غادرت قاعدة أندروز الجوية بضاحية واشنطن، متوجهة إلى كاليفورنيا، ولكنها لم تصل إلى كاليفورنيا، فالعاصفة الرعدية اضطرتها إلى الهبوط فى مكان مجهول.