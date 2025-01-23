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عقيد تابع لـ "المخلوع" يفضح تغرير الحوثيين لعناصرهم بالأخبار الكاذبة

كشف فارق التسليح الكبير لصالح الميليشيا عن الحرس الجمهوري

فضح عقيد في الحرس الجمهوري التابع للرئيس المخلوع على عبدالله صالح، بعد وقوعه أسيرا بيد الجيش اليمني، وعبر مقطع فيديو ما تقوم به مليشيا الحوثي من تغرير عناصرهم الإنقلابية  بالأخبار الكاذبة وخاصة حقيقة القتلى في اللواء 314.
 
وتحدث العقيد محمد الشتوي والذي كان قائدا في كتيبة تتبع اللواء 314 عن تزوير الحوثيين للأخبار ومحاولة خداع عناصرهم بالانتصارات الوهمية، بعد أن نشروا لهم أخباراً عن وجود قتلى من اللواء تابع للجيش اليمني الوطني.
 
وكشف العقيد "الشتوي" عن أن القتلى كانوا من ميليشياتهم، مشيراً إلى فرق التسليح العسكري بين عناصر الحرس الجمهوري والذي لا يملك من العتاد إلا الأسلحة الخفيفة بينما عناصر الحوثيين يتفوقون بامتلاك الأسلحة الثقيلة والخفيفة والرشاشات القناصة والتي لا نملكها مثلهم.
 
ونقل العقيد "الشتوي" في نهاية حديثه؛ نداءه ومطالبه لزملائه الانقلابيين من عناصر اللواء 314 بسرعة العودة للشرعية وترك الميليشيات والعمل لحمايتهم بدون حق، مؤكدا لهم أن عناصر الجيش اليمني ما هم إلا إخوانهم وسيجدون منهم أحسن المعاملة كما وجدها هو بنفسه.

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عقيد تابع لـ "المخلوع" يفضح تغرير الحوثيين لعناصرهم بالأخبار الكاذبة
سبق

فضح عقيد في الحرس الجمهوري التابع للرئيس المخلوع على عبدالله صالح، بعد وقوعه أسيرا بيد الجيش اليمني، وعبر مقطع فيديو ما تقوم به مليشيا الحوثي من تغرير عناصرهم الإنقلابية  بالأخبار الكاذبة وخاصة حقيقة القتلى في اللواء 314.
 
وتحدث العقيد محمد الشتوي والذي كان قائدا في كتيبة تتبع اللواء 314 عن تزوير الحوثيين للأخبار ومحاولة خداع عناصرهم بالانتصارات الوهمية، بعد أن نشروا لهم أخباراً عن وجود قتلى من اللواء تابع للجيش اليمني الوطني.
 
وكشف العقيد "الشتوي" عن أن القتلى كانوا من ميليشياتهم، مشيراً إلى فرق التسليح العسكري بين عناصر الحرس الجمهوري والذي لا يملك من العتاد إلا الأسلحة الخفيفة بينما عناصر الحوثيين يتفوقون بامتلاك الأسلحة الثقيلة والخفيفة والرشاشات القناصة والتي لا نملكها مثلهم.
 
ونقل العقيد "الشتوي" في نهاية حديثه؛ نداءه ومطالبه لزملائه الانقلابيين من عناصر اللواء 314 بسرعة العودة للشرعية وترك الميليشيات والعمل لحمايتهم بدون حق، مؤكدا لهم أن عناصر الجيش اليمني ما هم إلا إخوانهم وسيجدون منهم أحسن المعاملة كما وجدها هو بنفسه.

21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438
06:08 PM
كشف فارق التسليح الكبير لصالح الميليشيا عن الحرس الجمهوري

عقيد تابع لـ "المخلوع" يفضح تغرير الحوثيين لعناصرهم بالأخبار الكاذبة

A A A
محمد الزامل - الرياض
6
47,499

فضح عقيد في الحرس الجمهوري التابع للرئيس المخلوع على عبدالله صالح، بعد وقوعه أسيرا بيد الجيش اليمني، وعبر مقطع فيديو ما تقوم به مليشيا الحوثي من تغرير عناصرهم الإنقلابية  بالأخبار الكاذبة وخاصة حقيقة القتلى في اللواء 314.
 
وتحدث العقيد محمد الشتوي والذي كان قائدا في كتيبة تتبع اللواء 314 عن تزوير الحوثيين للأخبار ومحاولة خداع عناصرهم بالانتصارات الوهمية، بعد أن نشروا لهم أخباراً عن وجود قتلى من اللواء تابع للجيش اليمني الوطني.
 
وكشف العقيد "الشتوي" عن أن القتلى كانوا من ميليشياتهم، مشيراً إلى فرق التسليح العسكري بين عناصر الحرس الجمهوري والذي لا يملك من العتاد إلا الأسلحة الخفيفة بينما عناصر الحوثيين يتفوقون بامتلاك الأسلحة الثقيلة والخفيفة والرشاشات القناصة والتي لا نملكها مثلهم.
 
ونقل العقيد "الشتوي" في نهاية حديثه؛ نداءه ومطالبه لزملائه الانقلابيين من عناصر اللواء 314 بسرعة العودة للشرعية وترك الميليشيات والعمل لحمايتهم بدون حق، مؤكدا لهم أن عناصر الجيش اليمني ما هم إلا إخوانهم وسيجدون منهم أحسن المعاملة كما وجدها هو بنفسه.

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