علماء ورموز القطيف لـ"مختطفي القاضي الجيراني": أفرِجوا عنه فوراً

عبر بيان حمّلوهم فيه مسؤولية سلامته مقدمين شكرهم لجهد وزارة الداخلية

جدد أهالي القطيف وعدد كبير من علماء وشخصيات مختلفة، نداءاتهم لمختطفي قاضي دائرة الأوقاف والمواريث في القطيف محمد الجيراني؛ بإطلاق سراحه فوراً، مستنكرين هذا الفعل الشاذ الدخيل على المجتمع السعودي.

وقالوا، في بيان حصلت "سبق" على نسخة منه: "لا بد لنا من وقفة شكر وإجلال للجهود التي بذلتها وزراة الداخلية ولا تزال تبذلها لفك أسره، والكشف عن تفاصيل القضية، وما تقوم به حالياً وما قامت به سابقاً من أجل إطلاق سراح الشيخ وتقديم الجناة للعدالة؛ لينالوا جزاءهم، ونخص بالشكر والتقدير المواطنين الذين عرّضوا أنفسهم للخطر، وشاركوا بالبحث عنه في مناطق القطيف".

وجاء البيان كالتالي :

بسم الله الرحمن الرحيم

{وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون}

صدق الله العلي العظيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين.

نحن في منطقتنا الغالية على وطننا الحبيب نأكد أن ما تعرض له قاضي دائرة الأوقاف والمواريث المساعد في محافظة القطيف الشيخ محمد الجيراني من جريمة اختطاف آثمة وتغييبه ظلماً وعدواناً لحد الآن، هي فعلة شاذة وغير مقبولة لدى مجتمعنا، وجريمة شنعاء وبشعة تخالف تعاليم أهل بيت النبوة عليهم السلام وجميع مراجعنا العظام -حفظهم الله- لأنها لا تمثل سلوكاً إسلامياً ولا أخلاقياً سوياً.

إننا نستنكر وندين بأشد العبارات هذه الجريمة وندعو كل أبناء الوطن في منطقتنا وبقية المناطق إلى إدانة هذه الجريمة وكل الجرائم بكل الوسائل والإمكانات المتاحة، والتعاون الكامل والتام مع الجهات الأمنية بكل الأشكال عبر تقديم أي معلومة تتعلق بهذا الحادث الآثم، وتساعد على إرجاع الشيخ سالماً لأهله ومحبيه وأبناء وطنه.

وفي الوقت نفسه نحمّل من قام وساعد على تنفيذ هذه الجريمة كامل المسؤولية عن سلامة الشيخ "الجيراني" وفك أسره فوراً.

ولا بد لنا من وقفة شكر وإجلال للجهود التي بذلتها وزاة الداخلية ولا تزال تبذلها لفك أسره، والكشف عن تفاصيل القضية وما تقوم به حالياً وما قامت به سابقاً؛ من أجل إطلاق سراح الشيخ وتقديم الجناة للعدالة لينالوا جزاءهم، ونخص بالشكر والتقديرالمواطنين الذين عرضوا أنفسهم للخطر وشاركوا بالبحث عنه في مناطق القطيف.

وندعو الجميع للحفاظ على مكتسبات الوطن والنسيج المجتمعي وأمنه، سائلين المولى أن يحفظ وطننا، وأن يديم عليه نعمة الامن والأمان في ظل قيادته الحكيمة والله الموفق.

٢٦- الشيخ ناجي علي العبادي

٢٧- عقيل بن ناجي المسكين

٢٨- أحمد صالح زين الدين

٢٩- حسين عبدالله البوري

٣٠- عبد الامير محمد السني

٣١- فؤاد بن ناجي المسكين

٣٢- محمد أحمد آل نوح

٣٣- سكينة عبدالله المشيخص

٣٤- منصور عبدالمجيد علي أبو المكارم

٣٥- إحسان بن حسن الجشي

٣٦- جعفر علي البوري

٣٧- قيس الشيخ عبدالله الخنيزي

٣٨- حسين عبدالوهاب المعلم

٣٩- جاسم علي الشمر

٤٠- مصطفى محمد مسلم

٤١- عبدالله علي المسكين

٤٢- ياسر حسن الناصر

٤٣- شرف علي العلويات

٤٤- المحامي حمود فرحان عبيد الخالدي

٤٥- حسين سعيد الصيرفي

٤٦- حسين سعيد الخاطر

٤٧- علي ناصر الصايغ

٤٨- محمد مدن المبارك

٤٩- علي بدر المهاشير

٥٠- محمد طاهر آل السيد ناصر

٥١- علي عبدالله مكي آل عيد

٥٢- أ. عبدالله معتوق الخميري

٥٣- د سعيد سلمان الجارودي

٥٤- إبراهيم عبدالله النمر- رجل أعمال

٥٥- د. محمد المسعود- كاتب

٥٦- عاطف عبد الواحد آل غانم

٥٧- محمد علي السنان

٥٨- إبراهيم آل عاشور

٥٩- م. أحمد المرزوق

٦٠- عبدالمجيد عبدالكريم النمر

٦١- مكي عيسى آل خليفة- ناشط اجتماعي

٦٢- علي حسن المفتاح

٦٣- عبدالوهاب صالح العريض- صحفي وشاعر

٦٤- أنس أحمد عباس آل طويلب- رئيس نادي المحيط بلجارودية

٦٥- محمد على المعراج- مشرف لجنة التكافل الاجتماعي بجمعية الجارودية

٦٦- عباس عبدالله أحمد المعلم- نائب رئيس نادي المحيط

٦٧- فاضل مهدي عبد الهادي البشراوي- الأمين العام لنادي المحيط

٦٨- علي محمد علي اعبادي- مسؤول العلاقات العامة بنادي المحيط

٦٩- د. عبدالوهاب القحطاني- أستاذ الإدارة الاستراتيجية والموارد البشرية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

٧٠- الشيخ سطام بن عبدالله الزيتون بني خالد

٧١- م. ماهر بن فوزي بن مهدي الجشي

٧٢- م. أحمد عبدالله محمد المرزوق

٧٣- أ. د. فؤاد محمد السني

٧٤- فتحي بن علي- ناشط اجتماعي (دارين)

٧٥- ماجد الشبركة

٧٦- خالد السنان

٧٧- حسن محمد ال قريش