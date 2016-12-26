"علياء" تضيء منزل "العمران"

دوت صرخات الفرح في منزل "عبدالله بن محمد العمران"، أحد منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، معلنة قدوم ابنته التي اتفق وحرمه على تسميتها "علياء".
"سبق" تهنئ "عبدالله العمران" بقدوم مولودته، متمنية لها التوفيق والصلاح.
دوت صرخات الفرح في منزل "عبدالله بن محمد العمران"، أحد منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، معلنة قدوم ابنته التي اتفق وحرمه على تسميتها "علياء".
"سبق" تهنئ "عبدالله العمران" بقدوم مولودته، متمنية لها التوفيق والصلاح.
دوت صرخات الفرح في منزل "عبدالله بن محمد العمران"، أحد منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، معلنة قدوم ابنته التي اتفق وحرمه على تسميتها "علياء".
"سبق" تهنئ "عبدالله العمران" بقدوم مولودته، متمنية لها التوفيق والصلاح.
دوت صرخات الفرح في منزل "عبدالله بن محمد العمران"، أحد منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، معلنة قدوم ابنته التي اتفق وحرمه على تسميتها "علياء".
"سبق" تهنئ "عبدالله العمران" بقدوم مولودته، متمنية لها التوفيق والصلاح.