عمادة القبول والتسجيل بأم القرى تفعِّل خدمة تقديم طلبات التعديل

عبر البوابة الأكاديمية لطلبة الجامعة

فعلت عمادة القبول والتسجيل بجامعة أم القرى اليوم خدمة تقديم طلبات تعديل التسجيل والحذف والإضافة وتعديل الشعب بموافقة الأقسام بالبوابة الأكاديمية، بحيث تتيح للطالب التسجيل في الخدمة دون الحاجة إلى زيارة القسم وتقديم طلب ورقي ويستطيع الطالب العمل على الخدمة من الساعة ٨ صباحًا إلى ٣ ظهرًا طوال الأسبوع للتقديم.

وبيَّن عميد القبول والتسجيل الدكتور هاشم الصمداني أن هذه الخدمة ستختصر الوقت الكثير على الطالب ويعمل من خلالها على إمكانية تعديل جدوله وفق الأنظمة الموجودة في النظام، مضيفًا أن تطوير آليات التسجيل الأكاديمي من ضمن الخطط التطويرية التي وضعتها العمادة للارتقاء بالخدمات المقدمة للطلاب ضمن أهداف العمادة، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل لاحقًا على استحداث العديد من الخدمات للطلاب، مشيدًا بدعم واهتمام معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبد العزيز سروجي واهتمامهم بدعم كل خدمات وبرامج العمادة.