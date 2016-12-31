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عملاء متضررون لـ"متحدث البنوك": لم نقبل بإبقاء خصم القسطَيْن ولم يتواصل معنا أحد

قالوا: مؤسسة النقد استقبلت خلال الأيام الماضية شكاوى عدة جميعها تخص تبعات إعادة الجدولة

انتقد عملاء بنوك تصريح طلعت حافظ، أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، الذي تجاوب فيه مع تقرير نشرته "سبق" بعنوان "بنوك سعودية تتسبب في أزمات مالية للموظفين"، وأوضح أن البنوك تواصلت مع العملاء الذين تأثروا بذلك، وتم رد مبلغ القسط الإضافي الذي خُصم، في حين بعض العملاء بالبنك نفسه، وبناء على رغبتهم، فضّلوا الإبقاء على خصم القسطَيْن بغرض التخفيض من قيمة المديونية الإجمالية.

وقال متضررون لـ"سبق": إن البنك الذي قام بخصم قسطين من الراتب الحالي لم يتواصل معنا، وما زلنا ننتظر تجاوبه، كما أننا لا يمكن أن نسمح للبنك بخصم قسطين بهدف تخفيض قيمة المديونية؛ لأن القسطين سيأخذان أكثر من 90 % من الراتب؛ لذلك من الصعب أن نوافق على خصمهما. مشيرين إلى أن مؤسسة النقد استقبلت خلال الأيام الماضية شكاوى عدة، جميعها تخص تبعات إعادة الجدولة التي طُبّقت لصالح البنك، وتضرر منها العميل.

وكان موظفون قد دخلوا في أزمات مالية بسبب مماطلة البنوك السعودية في تنفيذ آلية الجدولة التي أعلنتها في وقت سابق بعد صدور قرار إلغاء بعض البدلات، ووصل الأمر لحسم قسطَين من رواتب الموظفين الشهر الحالي. فيما برر ذلك متحدث البنوك السعودية بأن ما حصل هو بأحد البنوك فقط، ولحالات محدودة جدًّا، وتم التواصل مع العملاء الذين تأثروا بذلك، ورد مبلغ القسط الإضافي الذي خُصم، في حين بعض العملاء بالبنك نفسه، وبناء على رغبتهم، فضَّلوا الإبقاء على خصم القسطين بغرض التخفيض من قيمة المديونية الإجمالية. 

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عملاء متضررون لـ"متحدث البنوك": لم نقبل بإبقاء خصم القسطَيْن ولم يتواصل معنا أحد
سبق

انتقد عملاء بنوك تصريح طلعت حافظ، أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، الذي تجاوب فيه مع تقرير نشرته "سبق" بعنوان "بنوك سعودية تتسبب في أزمات مالية للموظفين"، وأوضح أن البنوك تواصلت مع العملاء الذين تأثروا بذلك، وتم رد مبلغ القسط الإضافي الذي خُصم، في حين بعض العملاء بالبنك نفسه، وبناء على رغبتهم، فضّلوا الإبقاء على خصم القسطَيْن بغرض التخفيض من قيمة المديونية الإجمالية.

وقال متضررون لـ"سبق": إن البنك الذي قام بخصم قسطين من الراتب الحالي لم يتواصل معنا، وما زلنا ننتظر تجاوبه، كما أننا لا يمكن أن نسمح للبنك بخصم قسطين بهدف تخفيض قيمة المديونية؛ لأن القسطين سيأخذان أكثر من 90 % من الراتب؛ لذلك من الصعب أن نوافق على خصمهما. مشيرين إلى أن مؤسسة النقد استقبلت خلال الأيام الماضية شكاوى عدة، جميعها تخص تبعات إعادة الجدولة التي طُبّقت لصالح البنك، وتضرر منها العميل.

وكان موظفون قد دخلوا في أزمات مالية بسبب مماطلة البنوك السعودية في تنفيذ آلية الجدولة التي أعلنتها في وقت سابق بعد صدور قرار إلغاء بعض البدلات، ووصل الأمر لحسم قسطَين من رواتب الموظفين الشهر الحالي. فيما برر ذلك متحدث البنوك السعودية بأن ما حصل هو بأحد البنوك فقط، ولحالات محدودة جدًّا، وتم التواصل مع العملاء الذين تأثروا بذلك، ورد مبلغ القسط الإضافي الذي خُصم، في حين بعض العملاء بالبنك نفسه، وبناء على رغبتهم، فضَّلوا الإبقاء على خصم القسطين بغرض التخفيض من قيمة المديونية الإجمالية. 

31 ديسمبر 2016 - 2 ربيع الآخر 1438
02:00 AM
قالوا: مؤسسة النقد استقبلت خلال الأيام الماضية شكاوى عدة جميعها تخص تبعات إعادة الجدولة

عملاء متضررون لـ"متحدث البنوك": لم نقبل بإبقاء خصم القسطَيْن ولم يتواصل معنا أحد

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بدر الجبل - تبوك
39
21,174

انتقد عملاء بنوك تصريح طلعت حافظ، أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، الذي تجاوب فيه مع تقرير نشرته "سبق" بعنوان "بنوك سعودية تتسبب في أزمات مالية للموظفين"، وأوضح أن البنوك تواصلت مع العملاء الذين تأثروا بذلك، وتم رد مبلغ القسط الإضافي الذي خُصم، في حين بعض العملاء بالبنك نفسه، وبناء على رغبتهم، فضّلوا الإبقاء على خصم القسطَيْن بغرض التخفيض من قيمة المديونية الإجمالية.

وقال متضررون لـ"سبق": إن البنك الذي قام بخصم قسطين من الراتب الحالي لم يتواصل معنا، وما زلنا ننتظر تجاوبه، كما أننا لا يمكن أن نسمح للبنك بخصم قسطين بهدف تخفيض قيمة المديونية؛ لأن القسطين سيأخذان أكثر من 90 % من الراتب؛ لذلك من الصعب أن نوافق على خصمهما. مشيرين إلى أن مؤسسة النقد استقبلت خلال الأيام الماضية شكاوى عدة، جميعها تخص تبعات إعادة الجدولة التي طُبّقت لصالح البنك، وتضرر منها العميل.

وكان موظفون قد دخلوا في أزمات مالية بسبب مماطلة البنوك السعودية في تنفيذ آلية الجدولة التي أعلنتها في وقت سابق بعد صدور قرار إلغاء بعض البدلات، ووصل الأمر لحسم قسطَين من رواتب الموظفين الشهر الحالي. فيما برر ذلك متحدث البنوك السعودية بأن ما حصل هو بأحد البنوك فقط، ولحالات محدودة جدًّا، وتم التواصل مع العملاء الذين تأثروا بذلك، ورد مبلغ القسط الإضافي الذي خُصم، في حين بعض العملاء بالبنك نفسه، وبناء على رغبتهم، فضَّلوا الإبقاء على خصم القسطين بغرض التخفيض من قيمة المديونية الإجمالية. 

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