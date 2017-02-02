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"عمل حائل" يوجه 43 جمعية بتسجيل المواطنين في حساب المواطن

وفقاً للأوقات المناسبة لمنسوبيها وطاقتها وإمكانياتها

وجّه مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بحائل فريح بن محمد العيّاد، كافة الجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية بمنطق حائل، بإكمال الاستعدادات لاستقال المواطنين الراغبين التسجيل في حساب المواطن، وفقاً للأوقات المناسبة لمنسوبيها وطاقتها وإمكانياتها.

 

وقامت الجمعيات الخيرية ولجان التنمية بمنطقة حائل، بتحديد مواعيد لاستقبال المواطنين من يوم الأحد لإى يوم الخميس، وفقاً للأوقات التي أعلنتها كل -لجنة أو جمعية.

 

 وجاءت الجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية التي حددها مكتب العمل بالمنطقة على النحو التالي:

-  جمعية الثمامية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

 - لجنة التنمية الاجتماعية بفيضة أثقب من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

 - جمعية الخطة الخيرية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

- جمعية البر الخيرية بالأجفر من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

- الجمعية الخيرية بفيضة ثأقب من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

 - جمعية العش الخيرية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

- لجنة التنمية الاجتماعية بالشيحية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا ومن الساعة الرابعة والنصف عصرًا وحتى الساعة الثامنة والنصف مساء.

- جمعية العظيم من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

 - جمعية فيد من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

 ‏-جمعية الحليفة العليا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

- جمعية الشملي من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

- جمعية السليمي من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.

- جمعية الغزالة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

- جمعية فيضة بن سويلم من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

‏-جمعية الحائط من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

 - جمعية سميراء من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر ومن الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة السادسة مساء.

- جمعية موقق من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

 - جمعية الشنان من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

- جمعية الحفير من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر ومن الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة السادسة مساء.

 - جمعية المحفر من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

- جمعية المضيح من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا ومن الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة السادسة مساء.

  - لجنة التنمية بطابة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

- جمعية عماير بن صنعاء من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

 - جمعية الكهفة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

- جمعية العجاجة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر.

 - جمعية ‏ ضبيعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

 - جمعية الوسعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

- جمعية فيضة المسعار من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

 - جمعية السبعان من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

 - جمعية ضريغط من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

- لجنة التنمية الاجتماعية في قناء من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً ومن الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة السادسة مساء.

- جمعية صفيط من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

- لجنة التنمية الاجتماعية بالشويمس من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة السادسة مساء بمقر الجمعية التعاونية متعددة الأغراض.

- لجنة التنمية الاجتماعية بالروضة من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة السادسة مساء.

- لجنة التنمية الاجتماعية في تربة من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة السادسة مساء.

 - لجنة التنمية الاجتماعية ببقعاء من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة الثامنة مساء

‏-لجنة التنمية الاجتماعية بالشملي من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة التاسعة مساء

- لجنة التنمية الاجتماعية بالقاعد من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة العاشرة مساء

 - لجنة التنمية الاجتماعية بجبة من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة السابعة مساء

- لجنة التنمية الاجتماعية بالعظيم من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة الثامنة مساء

- لجنة التنمية الاجتماعية بالغزالة من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة السابعة مساء

- جمعية السعيرة من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة الثامنة مساء

- لجنة التنمية بمرغان من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة الثامنة مساء

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"عمل حائل" يوجه 43 جمعية بتسجيل المواطنين في حساب المواطن
سبق

وجّه مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بحائل فريح بن محمد العيّاد، كافة الجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية بمنطق حائل، بإكمال الاستعدادات لاستقال المواطنين الراغبين التسجيل في حساب المواطن، وفقاً للأوقات المناسبة لمنسوبيها وطاقتها وإمكانياتها.

 

وقامت الجمعيات الخيرية ولجان التنمية بمنطقة حائل، بتحديد مواعيد لاستقبال المواطنين من يوم الأحد لإى يوم الخميس، وفقاً للأوقات التي أعلنتها كل -لجنة أو جمعية.

 

 وجاءت الجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية التي حددها مكتب العمل بالمنطقة على النحو التالي:

-  جمعية الثمامية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

 - لجنة التنمية الاجتماعية بفيضة أثقب من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

 - جمعية الخطة الخيرية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

- جمعية البر الخيرية بالأجفر من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

- الجمعية الخيرية بفيضة ثأقب من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

 - جمعية العش الخيرية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

- لجنة التنمية الاجتماعية بالشيحية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا ومن الساعة الرابعة والنصف عصرًا وحتى الساعة الثامنة والنصف مساء.

- جمعية العظيم من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

 - جمعية فيد من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

 ‏-جمعية الحليفة العليا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

- جمعية الشملي من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

- جمعية السليمي من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.

- جمعية الغزالة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

- جمعية فيضة بن سويلم من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

‏-جمعية الحائط من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

 - جمعية سميراء من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر ومن الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة السادسة مساء.

- جمعية موقق من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

 - جمعية الشنان من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

- جمعية الحفير من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر ومن الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة السادسة مساء.

 - جمعية المحفر من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

- جمعية المضيح من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا ومن الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة السادسة مساء.

  - لجنة التنمية بطابة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

- جمعية عماير بن صنعاء من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

 - جمعية الكهفة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

- جمعية العجاجة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر.

 - جمعية ‏ ضبيعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

 - جمعية الوسعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

- جمعية فيضة المسعار من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

 - جمعية السبعان من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

 - جمعية ضريغط من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

- لجنة التنمية الاجتماعية في قناء من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً ومن الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة السادسة مساء.

- جمعية صفيط من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

- لجنة التنمية الاجتماعية بالشويمس من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة السادسة مساء بمقر الجمعية التعاونية متعددة الأغراض.

- لجنة التنمية الاجتماعية بالروضة من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة السادسة مساء.

- لجنة التنمية الاجتماعية في تربة من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة السادسة مساء.

 - لجنة التنمية الاجتماعية ببقعاء من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة الثامنة مساء

‏-لجنة التنمية الاجتماعية بالشملي من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة التاسعة مساء

- لجنة التنمية الاجتماعية بالقاعد من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة العاشرة مساء

 - لجنة التنمية الاجتماعية بجبة من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة السابعة مساء

- لجنة التنمية الاجتماعية بالعظيم من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة الثامنة مساء

- لجنة التنمية الاجتماعية بالغزالة من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة السابعة مساء

- جمعية السعيرة من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة الثامنة مساء

- لجنة التنمية بمرغان من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة الثامنة مساء

02 فبراير 2017 - 5 جمادى الأول 1438
04:41 PM
وفقاً للأوقات المناسبة لمنسوبيها وطاقتها وإمكانياتها

"عمل حائل" يوجه 43 جمعية بتسجيل المواطنين في حساب المواطن

A A A
خالد السليمي - حائل
3
3,054

وجّه مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بحائل فريح بن محمد العيّاد، كافة الجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية بمنطق حائل، بإكمال الاستعدادات لاستقال المواطنين الراغبين التسجيل في حساب المواطن، وفقاً للأوقات المناسبة لمنسوبيها وطاقتها وإمكانياتها.

 

وقامت الجمعيات الخيرية ولجان التنمية بمنطقة حائل، بتحديد مواعيد لاستقبال المواطنين من يوم الأحد لإى يوم الخميس، وفقاً للأوقات التي أعلنتها كل -لجنة أو جمعية.

 

 وجاءت الجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية التي حددها مكتب العمل بالمنطقة على النحو التالي:

-  جمعية الثمامية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

 - لجنة التنمية الاجتماعية بفيضة أثقب من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

 - جمعية الخطة الخيرية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

- جمعية البر الخيرية بالأجفر من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

- الجمعية الخيرية بفيضة ثأقب من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

 - جمعية العش الخيرية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

- لجنة التنمية الاجتماعية بالشيحية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا ومن الساعة الرابعة والنصف عصرًا وحتى الساعة الثامنة والنصف مساء.

- جمعية العظيم من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

 - جمعية فيد من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

 ‏-جمعية الحليفة العليا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

- جمعية الشملي من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

- جمعية السليمي من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.

- جمعية الغزالة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

- جمعية فيضة بن سويلم من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

‏-جمعية الحائط من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

 - جمعية سميراء من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر ومن الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة السادسة مساء.

- جمعية موقق من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

 - جمعية الشنان من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

- جمعية الحفير من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر ومن الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة السادسة مساء.

 - جمعية المحفر من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

- جمعية المضيح من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا ومن الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة السادسة مساء.

  - لجنة التنمية بطابة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

- جمعية عماير بن صنعاء من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

 - جمعية الكهفة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

- جمعية العجاجة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر.

 - جمعية ‏ ضبيعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

 - جمعية الوسعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

- جمعية فيضة المسعار من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

 - جمعية السبعان من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

 - جمعية ضريغط من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

- لجنة التنمية الاجتماعية في قناء من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً ومن الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة السادسة مساء.

- جمعية صفيط من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

- لجنة التنمية الاجتماعية بالشويمس من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة السادسة مساء بمقر الجمعية التعاونية متعددة الأغراض.

- لجنة التنمية الاجتماعية بالروضة من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة السادسة مساء.

- لجنة التنمية الاجتماعية في تربة من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة السادسة مساء.

 - لجنة التنمية الاجتماعية ببقعاء من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة الثامنة مساء

‏-لجنة التنمية الاجتماعية بالشملي من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة التاسعة مساء

- لجنة التنمية الاجتماعية بالقاعد من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة العاشرة مساء

 - لجنة التنمية الاجتماعية بجبة من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة السابعة مساء

- لجنة التنمية الاجتماعية بالعظيم من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة الثامنة مساء

- لجنة التنمية الاجتماعية بالغزالة من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة السابعة مساء

- جمعية السعيرة من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة الثامنة مساء

- لجنة التنمية بمرغان من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة الثامنة مساء

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