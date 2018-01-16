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عمود "ضغط عال" يتوسط شارعاً رئيساً بوادي العرج بالطائف

تسبب في وقف سفلتته والأمانة في انتظار رد "الكهرباء "

تسبب عمود كهرباء "ضغط عال" يتوسط شارعاً رئيساً بوادي العرج شمال محافظة الطائف في وقف سفلتته، كما يُشكل خطراً على السكان ويؤدي لحدوث حوادث.
وكان الأهالي قد تقدموا بطلبات سفلتة الشارع الرئيس، وبذلوا جهوداً لحين صدور موافقة الأمانة بذلك، في الوقت الذي خاطبت فيه الأمانة الكهرباء من أجل إزالة ذلك العمود أو التعامل معه، حيث تم إرسال ايميل إلى الكهرباء من قبل الأمانة لنقله قبل السفلتة، ولم يتم ذلك حتى تاريخه، وظلَ عائقاً.
 

يشار إلى أن العمود الكهربائي يحمل الضغط العالي، كذلك يحمل محولاً تغذيه للكهرباء، الأمر الذي يتطلب تواجد فريق متخصص من الكهرباء من أجل إنهاء عملية نقله دون وقوع مخاطر.
 

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عمود "ضغط عال" يتوسط شارعاً رئيساً بوادي العرج بالطائف
سبق

تسبب عمود كهرباء "ضغط عال" يتوسط شارعاً رئيساً بوادي العرج شمال محافظة الطائف في وقف سفلتته، كما يُشكل خطراً على السكان ويؤدي لحدوث حوادث.
وكان الأهالي قد تقدموا بطلبات سفلتة الشارع الرئيس، وبذلوا جهوداً لحين صدور موافقة الأمانة بذلك، في الوقت الذي خاطبت فيه الأمانة الكهرباء من أجل إزالة ذلك العمود أو التعامل معه، حيث تم إرسال ايميل إلى الكهرباء من قبل الأمانة لنقله قبل السفلتة، ولم يتم ذلك حتى تاريخه، وظلَ عائقاً.
 

يشار إلى أن العمود الكهربائي يحمل الضغط العالي، كذلك يحمل محولاً تغذيه للكهرباء، الأمر الذي يتطلب تواجد فريق متخصص من الكهرباء من أجل إنهاء عملية نقله دون وقوع مخاطر.
 

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
10:27 PM
تسبب في وقف سفلتته والأمانة في انتظار رد "الكهرباء "

عمود "ضغط عال" يتوسط شارعاً رئيساً بوادي العرج بالطائف

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فهد العتيبي - الطائف
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تسبب عمود كهرباء "ضغط عال" يتوسط شارعاً رئيساً بوادي العرج شمال محافظة الطائف في وقف سفلتته، كما يُشكل خطراً على السكان ويؤدي لحدوث حوادث.
وكان الأهالي قد تقدموا بطلبات سفلتة الشارع الرئيس، وبذلوا جهوداً لحين صدور موافقة الأمانة بذلك، في الوقت الذي خاطبت فيه الأمانة الكهرباء من أجل إزالة ذلك العمود أو التعامل معه، حيث تم إرسال ايميل إلى الكهرباء من قبل الأمانة لنقله قبل السفلتة، ولم يتم ذلك حتى تاريخه، وظلَ عائقاً.
 

يشار إلى أن العمود الكهربائي يحمل الضغط العالي، كذلك يحمل محولاً تغذيه للكهرباء، الأمر الذي يتطلب تواجد فريق متخصص من الكهرباء من أجل إنهاء عملية نقله دون وقوع مخاطر.
 

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