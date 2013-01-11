عمومية طب العيون تعلن مجلس إدارتها الجديد حتى عام 2020

برئاسة "الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز"

شهدت محافظة جدة مؤخرًا انعقاد عمومية الجمعية السعودية لطب العيون ٢٠١٧م، وذلك على هامش مؤتمر البحر الأحمر الثالث لطب العيون بفندق جدة هيلتون.



ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية "الدكتور عبدالله بن غازي العتيبي"، وذلك بحضور "الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الراجحي" ممثلاً عن رئيس الجمعية "الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز"، وبحضور كلٍّ من أعضاء مجلس الإدارة السابق ممثلين في "الأستاذ الدكتور مبارك بن فهاد آل فاران، وعلي بن عبدالله الراجحي، والدكتور علي بن محمد الخيري، والدكتورة عهود بنت عبدالعزيز عويضة، والدكتور خالد بن محمد العرفج، والدكتور وسيم بن عبدالعزيز عالم، والدكتور ناصر بن عبدالمحسن السبعاني، ودينا بنت صالح السماعيل"، والأعضاء المرشحين لمجلس الإدارة الجديد، ولجنة من إدارة الجمعيات العلمية بجامعة الملك سعود بالرياض.



وقدَّم نائب رئيس مجلس الإدارة "الدكتور عبدالله العتيبي" في كلمته الشكرَ والتقدير للمجلس، مثمنًا دعم وتشجيع الرئيس الفخري للجمعية "الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود" -حفظه الله-، و"الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود" -حفظه الله-، منوهًا إلى جهود ممثلي الجمعية العشر بالمناطق، وأعضاء الدورة المنتهية وما قدموه من جهود، وأشاد بدور إدارة الجمعيات العلمية وممثليها الذين أداروا عملية انتخاب المجلس الجديد، مهنئًا مجلس الإدارة الجديد، ومتمنيًا لهم التوفيق.



وتطرق "العتيبي" إلى أبرز ما أنجزه مجلس الإدارة في دورته المنتهية بحلول عام ٢٠١٧ وللجهود التي أثمرت العديد من الإنجازات من المؤتمرات العلمية الدولية والدورات والمحاضرات، ومنها تنظيم أكثر من ٩٠ فعالية في مناسبة اليوْم العالمي للبصر، ومثلها في اليوم العالمي لداء السكري، وأيضًا باليوم العالمي للماء الأزرق، وكشف عن زيادة اثنين من ممثلي الجمعية في كل من منطقتي: القصيم، ونجران، مع وضع خطط لزيادة ممثلين آخرين للجمعية بمناطق أخرى مستقبلاً.



وفي سياق متصل، قدَّم المحاسب "إبراهيم عبد السلام" التقرير المالي لمكتب اليوسف للمحاسبة وميزانية الجمعية لعام 2016م، وقد تمت الموافقة على الميزانية وتم إبراء ذمة المجلس السابق، واعتمد المكتب للعام الجديد.



بعد ذلك قدم عضوا لجنة إدارة الجمعيات العلمية "عبدالعزيز المحارب، وعبداللطيف آل الشيخ" أسماء الأعضاء الذين رشحوا أنفسهم لمجلس الإدارة الجديد، ثم أعلنت أسماء مجلس الإدارة الجديد الذين حصلوا على أعلى الأصوات بالتصويت المباشر في دورة جديدة تمتد لمدة ثلاث سنوات مقبلة من "٢٠١٧ إلى ٢٠٢٠م".



وجاء تشكيل المجلس كما يلي: "الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود" رئيسًا للجمعية السعودية لطب العيون، "الدكتور علي بن محمد الخيري" استشاري أول طب وجراحة العيون والليزيك بجدة، "الدكتور حاتم بن عبدالرحمن كلنتن" أستاذ طب العيون المشارك بكلية الطب بجامعة الملك سعود نائبًا لرئيس الجمعية، "الدكتور معن بن عبدالله البري" أستاذ طب العيون المساعد ورئيس قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب بجامعة طيبة بالمدينة المنورة أمينًا للسر، "الدكتور وسيم بن عبدالعزيز عالم" أستاذ طب وجراحة العيون المساعد بكلية الطب بجامعة طيبة بالمدينة المنورة أمينًا للمال، وعضوية كلٍّ من "الأستاذ الدكتور علي بن عبدالله الراجحي" أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة الفيصل ورئيس تحرير المجلة السعودية لطب العيون، "الدكتور ناصر بن عبدالمحسن السبعاني" أستاذ طب وجراحة العيون المساعد ووكيل كلية الطب بجامعة الملك خالد في أبها.