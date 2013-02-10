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عميد السلك الدبلوماسي في ضيافة الجوف‎

أبدى إعجابه بما شاهده في "الجنادرية 31"

زار سفير جيبوتي وعميد السلك الدبلوماسي ضياء الدين با مخرمه، جناح منطقة الجوف المشارك بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31"، برفقته حرمه، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نبيل محمد أحمد، ورئيس جامعة جيبوتي، الدكتور جامع محمد حسن.

وكان في استقباله رئيس وفد منطقة الجوف الدكتور نواف الخالدي، ورؤساء وأعضاء اللجان .

وتجوّل السفير في أركان الجناح، واستمع إلى شرح مفصل عن المنطقة وتطورها وما تحويه من موروث شعبي، وبعض الأجنحة المرافقة لمقر المنطقة في المهرجان .

وأبدى السفير إعجابه بما شاهده من أجنحة وضيافة بجناح الجوف والتنظيم، مؤكدًا عمق العلاقة التي تربط جيبوتي بالمملكة العربية، مضيفاً أن هذا العُرس الوطني يمثل تظاهره ثقافية يتم من خلاله تسليط الضوء على التراث السعودي والموروث الشعبي لمختلف مناطق المملكة.

وفيما يخص الجوف بين السفير أنها تتميز عن باقي مناطق المملكة بكرم الضيافة وحلوة الجوف، مشيدًا بكرم الضيافة والقهوة العربية وتمرة حلوة الجوف.

وتسلّم السفير "بامخرمه" في ختام الزيارة هدية من الزيت والزيتون وحلوة الجوف من رئيس وفد الجوف المشارك بالمهرجان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عميد السلك الدبلوماسي في ضيافة الجوف‎
سبق

زار سفير جيبوتي وعميد السلك الدبلوماسي ضياء الدين با مخرمه، جناح منطقة الجوف المشارك بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31"، برفقته حرمه، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نبيل محمد أحمد، ورئيس جامعة جيبوتي، الدكتور جامع محمد حسن.

وكان في استقباله رئيس وفد منطقة الجوف الدكتور نواف الخالدي، ورؤساء وأعضاء اللجان .

وتجوّل السفير في أركان الجناح، واستمع إلى شرح مفصل عن المنطقة وتطورها وما تحويه من موروث شعبي، وبعض الأجنحة المرافقة لمقر المنطقة في المهرجان .

وأبدى السفير إعجابه بما شاهده من أجنحة وضيافة بجناح الجوف والتنظيم، مؤكدًا عمق العلاقة التي تربط جيبوتي بالمملكة العربية، مضيفاً أن هذا العُرس الوطني يمثل تظاهره ثقافية يتم من خلاله تسليط الضوء على التراث السعودي والموروث الشعبي لمختلف مناطق المملكة.

وفيما يخص الجوف بين السفير أنها تتميز عن باقي مناطق المملكة بكرم الضيافة وحلوة الجوف، مشيدًا بكرم الضيافة والقهوة العربية وتمرة حلوة الجوف.

وتسلّم السفير "بامخرمه" في ختام الزيارة هدية من الزيت والزيتون وحلوة الجوف من رئيس وفد الجوف المشارك بالمهرجان.

09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
08:11 PM
أبدى إعجابه بما شاهده في "الجنادرية 31"

عميد السلك الدبلوماسي في ضيافة الجوف‎

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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زار سفير جيبوتي وعميد السلك الدبلوماسي ضياء الدين با مخرمه، جناح منطقة الجوف المشارك بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31"، برفقته حرمه، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نبيل محمد أحمد، ورئيس جامعة جيبوتي، الدكتور جامع محمد حسن.

وكان في استقباله رئيس وفد منطقة الجوف الدكتور نواف الخالدي، ورؤساء وأعضاء اللجان .

وتجوّل السفير في أركان الجناح، واستمع إلى شرح مفصل عن المنطقة وتطورها وما تحويه من موروث شعبي، وبعض الأجنحة المرافقة لمقر المنطقة في المهرجان .

وأبدى السفير إعجابه بما شاهده من أجنحة وضيافة بجناح الجوف والتنظيم، مؤكدًا عمق العلاقة التي تربط جيبوتي بالمملكة العربية، مضيفاً أن هذا العُرس الوطني يمثل تظاهره ثقافية يتم من خلاله تسليط الضوء على التراث السعودي والموروث الشعبي لمختلف مناطق المملكة.

وفيما يخص الجوف بين السفير أنها تتميز عن باقي مناطق المملكة بكرم الضيافة وحلوة الجوف، مشيدًا بكرم الضيافة والقهوة العربية وتمرة حلوة الجوف.

وتسلّم السفير "بامخرمه" في ختام الزيارة هدية من الزيت والزيتون وحلوة الجوف من رئيس وفد الجوف المشارك بالمهرجان.

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