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"عميد هندسة بيشة" يحصد لجامعته أول براءة اختراع عالمية

ابتكر نظاماً تقنياً ذكياً لتنقية المياه شديدة الملوحة

تسلم مدير جامعة بيشة الأستاذ الدكتور أحمد بن حامد نقادي، بمكتبه الخاص بالمدينة الجامعية، شهادة الاختراع العالمية التي حصل عليها عميد كلية الهندسة عضو هيئة التدريس بقسم الهندسة المكانيكية، الدكتور خالد بن علي أبو حاصل، والتي سجلت بمركز الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية برقم ٩،٤٤٦،٩٧٤ وتاريخ ٢٠ / ٩ / ٢٠١٦ م.

 

وقدم عميد كلية الهندسة الدكتور خالد أبو حاصل شرحاً مفصلاً عن ابتكاره العلمي لمدير الجامعة  في حضور كلٌ من: وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور سعيد بن مسفر المالكي وعميد شؤون الطلاب المشرف العام على المركز الإعلامي الدكتور غرم الله بن دخيل الله العلياني.

 

من جهته؛ أشاد مدير الجامعة بالإنجاز المعرفي الإبداعي للدكتور خالد كونه الابتكار العلمي الأول المسجل عالمياً لجامعة بيشة، كما نوّه بأن الابتكار يأتي منسجماً مع جهود الجامعات السعودية في تحقيق رؤية المملكة 2030، وحث جميع أعضاء هيئة التدريس على بذل المزيد من الجهود في سبيل المساهمة الفاعلة لتحقيق رؤية المملكة 2030 وخدمة أبناء هذا الوطن .

 

وقدّم مدير الجامعة شكره وتقديره إلى الدكتور خالد أبو حاصل على جهوده العلمية الإبداعية التي أدخلت جامعة بيشة عالم الاختراعات العالمية، وأوصى أن يطبق هذا الاختراع على أرض الواقع ملموساً ويستثمر للإستفادة منه ويكون مشجعاً لبحوث أعضاء هيئة التدريس والطلاب وأن يخدم الوطن.

 

جدير بالذكر أن اختراع الدكتور خالد أبو حاصل يتلخص في نظام تقني ذكي لتنقية المياه شديدة الملوحة والتي لا يمكن تنقيتها بالتقنيات الحالية واستخدامها لإنتاج الذهب والمعادن الثقيلة بدلاً من المياه العذبة، ويهدف الاختراع الى التقليل من كلفة إنتاج هذه المعادن الثمينة، كما يُشار إلى أن الدكتور خالد أبو حاصل حصل على شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من الولايات المتحدة الأمريكية وله العديد من براءات الاختراع والأبحاث العلمية المنشورة بمجلات علمية عالمية مرموقة.

 

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"عميد هندسة بيشة" يحصد لجامعته أول براءة اختراع عالمية
سبق

تسلم مدير جامعة بيشة الأستاذ الدكتور أحمد بن حامد نقادي، بمكتبه الخاص بالمدينة الجامعية، شهادة الاختراع العالمية التي حصل عليها عميد كلية الهندسة عضو هيئة التدريس بقسم الهندسة المكانيكية، الدكتور خالد بن علي أبو حاصل، والتي سجلت بمركز الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية برقم ٩،٤٤٦،٩٧٤ وتاريخ ٢٠ / ٩ / ٢٠١٦ م.

 

وقدم عميد كلية الهندسة الدكتور خالد أبو حاصل شرحاً مفصلاً عن ابتكاره العلمي لمدير الجامعة  في حضور كلٌ من: وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور سعيد بن مسفر المالكي وعميد شؤون الطلاب المشرف العام على المركز الإعلامي الدكتور غرم الله بن دخيل الله العلياني.

 

من جهته؛ أشاد مدير الجامعة بالإنجاز المعرفي الإبداعي للدكتور خالد كونه الابتكار العلمي الأول المسجل عالمياً لجامعة بيشة، كما نوّه بأن الابتكار يأتي منسجماً مع جهود الجامعات السعودية في تحقيق رؤية المملكة 2030، وحث جميع أعضاء هيئة التدريس على بذل المزيد من الجهود في سبيل المساهمة الفاعلة لتحقيق رؤية المملكة 2030 وخدمة أبناء هذا الوطن .

 

وقدّم مدير الجامعة شكره وتقديره إلى الدكتور خالد أبو حاصل على جهوده العلمية الإبداعية التي أدخلت جامعة بيشة عالم الاختراعات العالمية، وأوصى أن يطبق هذا الاختراع على أرض الواقع ملموساً ويستثمر للإستفادة منه ويكون مشجعاً لبحوث أعضاء هيئة التدريس والطلاب وأن يخدم الوطن.

 

جدير بالذكر أن اختراع الدكتور خالد أبو حاصل يتلخص في نظام تقني ذكي لتنقية المياه شديدة الملوحة والتي لا يمكن تنقيتها بالتقنيات الحالية واستخدامها لإنتاج الذهب والمعادن الثقيلة بدلاً من المياه العذبة، ويهدف الاختراع الى التقليل من كلفة إنتاج هذه المعادن الثمينة، كما يُشار إلى أن الدكتور خالد أبو حاصل حصل على شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من الولايات المتحدة الأمريكية وله العديد من براءات الاختراع والأبحاث العلمية المنشورة بمجلات علمية عالمية مرموقة.

 

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
04:56 PM
ابتكر نظاماً تقنياً ذكياً لتنقية المياه شديدة الملوحة

"عميد هندسة بيشة" يحصد لجامعته أول براءة اختراع عالمية

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محمد المواسي - بيشة
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1,749

تسلم مدير جامعة بيشة الأستاذ الدكتور أحمد بن حامد نقادي، بمكتبه الخاص بالمدينة الجامعية، شهادة الاختراع العالمية التي حصل عليها عميد كلية الهندسة عضو هيئة التدريس بقسم الهندسة المكانيكية، الدكتور خالد بن علي أبو حاصل، والتي سجلت بمركز الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية برقم ٩،٤٤٦،٩٧٤ وتاريخ ٢٠ / ٩ / ٢٠١٦ م.

 

وقدم عميد كلية الهندسة الدكتور خالد أبو حاصل شرحاً مفصلاً عن ابتكاره العلمي لمدير الجامعة  في حضور كلٌ من: وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور سعيد بن مسفر المالكي وعميد شؤون الطلاب المشرف العام على المركز الإعلامي الدكتور غرم الله بن دخيل الله العلياني.

 

من جهته؛ أشاد مدير الجامعة بالإنجاز المعرفي الإبداعي للدكتور خالد كونه الابتكار العلمي الأول المسجل عالمياً لجامعة بيشة، كما نوّه بأن الابتكار يأتي منسجماً مع جهود الجامعات السعودية في تحقيق رؤية المملكة 2030، وحث جميع أعضاء هيئة التدريس على بذل المزيد من الجهود في سبيل المساهمة الفاعلة لتحقيق رؤية المملكة 2030 وخدمة أبناء هذا الوطن .

 

وقدّم مدير الجامعة شكره وتقديره إلى الدكتور خالد أبو حاصل على جهوده العلمية الإبداعية التي أدخلت جامعة بيشة عالم الاختراعات العالمية، وأوصى أن يطبق هذا الاختراع على أرض الواقع ملموساً ويستثمر للإستفادة منه ويكون مشجعاً لبحوث أعضاء هيئة التدريس والطلاب وأن يخدم الوطن.

 

جدير بالذكر أن اختراع الدكتور خالد أبو حاصل يتلخص في نظام تقني ذكي لتنقية المياه شديدة الملوحة والتي لا يمكن تنقيتها بالتقنيات الحالية واستخدامها لإنتاج الذهب والمعادن الثقيلة بدلاً من المياه العذبة، ويهدف الاختراع الى التقليل من كلفة إنتاج هذه المعادن الثمينة، كما يُشار إلى أن الدكتور خالد أبو حاصل حصل على شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من الولايات المتحدة الأمريكية وله العديد من براءات الاختراع والأبحاث العلمية المنشورة بمجلات علمية عالمية مرموقة.

 

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