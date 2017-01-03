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"عناية" توقع اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم

ماجد عبدالله: الجانب الطبي يُعد الأهم بالنسبة للاعبين

وقعت جمعية عناية أمس اتفاقيه تعاون مشترك مع جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، في إطار الشراكات المتبادلة لخدمة لاعبي كرة القدم المحتاجين. 

 

ومثّل جمعية "عناية" في التوقيع رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالرحمن السويلم، فيما مثل جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم رئيس مجلس الإدارة الكابتن ماجد عبدالله، وتم إجراء مراسم التوقيع بمقر جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية بالرياض. 

 

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية ماجد عبدالله، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الشراكات التي تسعى الجمعية إلى توقيعها مع المؤسسات والجمعيات الحكومية والأهلية لتبادل المنفعة، مبيناً أن الجمعية حددت خلال الفترة الماضية الشراكات التي ترى أنها ستعود بالنفع على اللاعبين، وجاءت باكورة هذه الشراكات في الجانب الطبي الذي يُعد الأهم لهؤلاء اللاعبين، مؤكداً أن الجمعية تستهدف العديد من الشراكات خلال العام الجديد. 

 

وبين ماجد عبدالله أن هذه الاتفاقية ستعمل على تقديم الخدمات الطبية وتوعية اللاعبين وأسرهم صحياً لما تتمتع به الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى "عناية" من خبرات واسعة في هذا المجال، وستتولى جمعية أصدقاء لاعبي كرة  القدم دراسة حالات اللاعبين وتحديد مدى حاجتهم للعلاج الخيري والذي سيقدم من "عناية".

 

وأضاف عبدالله أن جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم حرصت على إشراك اللاعبين القدامى في الفعاليات التي تقيمها جمعية عناية ودعم مشاركتهم فيها، والمساهمة في نشر وتعريف المجتمع الرياضي بالخدمات التي تقدمها جمعية عناية. 

 

ومن جانبه أكد الدكتور عبدالرحمن السويلم أهمية هذه  الخطوة التي تسعى عناية من خلال هذه الاتفاقية، مشيرًا إلى أن جمعية المساهمة في تأمين الاحتياجات والمستلزمات الطبية "الكراسي المتحركة، الأسرَّة الطبية، أجهزة التنفس" وغيرها من المستلزمات للاعبين المحتاجين، وسيستفيد اللاعبون من العلاج الخيري في مجمعات عناية الخيرية وإتاحة الخدمة لهم في عياداتها، وتأمين الأدوية العلاجية، وتغطية تأمين أبناء مستفيدي الجمعية حسب الإمكانات المتاحة لديهم.

 

من جانبه أفاد الأمين العام لجمعية عناية الدكتور عبدالعزيز القباع أن من ضمن نطاق عمل عناية أيضا من خلال هذه الاتفاقية  تقديم البرامج الطبية وخدمات الرعاية المنزلية المتوفرة لديها لمستفيدي الجمعية، والاستشارات الطبية للاعبين وأسرهم، وترتيب دخولهم للمستشفيات الحكومية لإجراء العمليات أو الحصول على الخدمات العلاجية. 

 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"عناية" توقع اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم
سبق

وقعت جمعية عناية أمس اتفاقيه تعاون مشترك مع جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، في إطار الشراكات المتبادلة لخدمة لاعبي كرة القدم المحتاجين. 

 

ومثّل جمعية "عناية" في التوقيع رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالرحمن السويلم، فيما مثل جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم رئيس مجلس الإدارة الكابتن ماجد عبدالله، وتم إجراء مراسم التوقيع بمقر جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية بالرياض. 

 

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية ماجد عبدالله، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الشراكات التي تسعى الجمعية إلى توقيعها مع المؤسسات والجمعيات الحكومية والأهلية لتبادل المنفعة، مبيناً أن الجمعية حددت خلال الفترة الماضية الشراكات التي ترى أنها ستعود بالنفع على اللاعبين، وجاءت باكورة هذه الشراكات في الجانب الطبي الذي يُعد الأهم لهؤلاء اللاعبين، مؤكداً أن الجمعية تستهدف العديد من الشراكات خلال العام الجديد. 

 

وبين ماجد عبدالله أن هذه الاتفاقية ستعمل على تقديم الخدمات الطبية وتوعية اللاعبين وأسرهم صحياً لما تتمتع به الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى "عناية" من خبرات واسعة في هذا المجال، وستتولى جمعية أصدقاء لاعبي كرة  القدم دراسة حالات اللاعبين وتحديد مدى حاجتهم للعلاج الخيري والذي سيقدم من "عناية".

 

وأضاف عبدالله أن جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم حرصت على إشراك اللاعبين القدامى في الفعاليات التي تقيمها جمعية عناية ودعم مشاركتهم فيها، والمساهمة في نشر وتعريف المجتمع الرياضي بالخدمات التي تقدمها جمعية عناية. 

 

ومن جانبه أكد الدكتور عبدالرحمن السويلم أهمية هذه  الخطوة التي تسعى عناية من خلال هذه الاتفاقية، مشيرًا إلى أن جمعية المساهمة في تأمين الاحتياجات والمستلزمات الطبية "الكراسي المتحركة، الأسرَّة الطبية، أجهزة التنفس" وغيرها من المستلزمات للاعبين المحتاجين، وسيستفيد اللاعبون من العلاج الخيري في مجمعات عناية الخيرية وإتاحة الخدمة لهم في عياداتها، وتأمين الأدوية العلاجية، وتغطية تأمين أبناء مستفيدي الجمعية حسب الإمكانات المتاحة لديهم.

 

من جانبه أفاد الأمين العام لجمعية عناية الدكتور عبدالعزيز القباع أن من ضمن نطاق عمل عناية أيضا من خلال هذه الاتفاقية  تقديم البرامج الطبية وخدمات الرعاية المنزلية المتوفرة لديها لمستفيدي الجمعية، والاستشارات الطبية للاعبين وأسرهم، وترتيب دخولهم للمستشفيات الحكومية لإجراء العمليات أو الحصول على الخدمات العلاجية. 

 

03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
04:26 PM
ماجد عبدالله: الجانب الطبي يُعد الأهم بالنسبة للاعبين

"عناية" توقع اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم

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أحمد البراهيم - الرياض
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وقعت جمعية عناية أمس اتفاقيه تعاون مشترك مع جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، في إطار الشراكات المتبادلة لخدمة لاعبي كرة القدم المحتاجين. 

 

ومثّل جمعية "عناية" في التوقيع رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالرحمن السويلم، فيما مثل جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم رئيس مجلس الإدارة الكابتن ماجد عبدالله، وتم إجراء مراسم التوقيع بمقر جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية بالرياض. 

 

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية ماجد عبدالله، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الشراكات التي تسعى الجمعية إلى توقيعها مع المؤسسات والجمعيات الحكومية والأهلية لتبادل المنفعة، مبيناً أن الجمعية حددت خلال الفترة الماضية الشراكات التي ترى أنها ستعود بالنفع على اللاعبين، وجاءت باكورة هذه الشراكات في الجانب الطبي الذي يُعد الأهم لهؤلاء اللاعبين، مؤكداً أن الجمعية تستهدف العديد من الشراكات خلال العام الجديد. 

 

وبين ماجد عبدالله أن هذه الاتفاقية ستعمل على تقديم الخدمات الطبية وتوعية اللاعبين وأسرهم صحياً لما تتمتع به الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى "عناية" من خبرات واسعة في هذا المجال، وستتولى جمعية أصدقاء لاعبي كرة  القدم دراسة حالات اللاعبين وتحديد مدى حاجتهم للعلاج الخيري والذي سيقدم من "عناية".

 

وأضاف عبدالله أن جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم حرصت على إشراك اللاعبين القدامى في الفعاليات التي تقيمها جمعية عناية ودعم مشاركتهم فيها، والمساهمة في نشر وتعريف المجتمع الرياضي بالخدمات التي تقدمها جمعية عناية. 

 

ومن جانبه أكد الدكتور عبدالرحمن السويلم أهمية هذه  الخطوة التي تسعى عناية من خلال هذه الاتفاقية، مشيرًا إلى أن جمعية المساهمة في تأمين الاحتياجات والمستلزمات الطبية "الكراسي المتحركة، الأسرَّة الطبية، أجهزة التنفس" وغيرها من المستلزمات للاعبين المحتاجين، وسيستفيد اللاعبون من العلاج الخيري في مجمعات عناية الخيرية وإتاحة الخدمة لهم في عياداتها، وتأمين الأدوية العلاجية، وتغطية تأمين أبناء مستفيدي الجمعية حسب الإمكانات المتاحة لديهم.

 

من جانبه أفاد الأمين العام لجمعية عناية الدكتور عبدالعزيز القباع أن من ضمن نطاق عمل عناية أيضا من خلال هذه الاتفاقية  تقديم البرامج الطبية وخدمات الرعاية المنزلية المتوفرة لديها لمستفيدي الجمعية، والاستشارات الطبية للاعبين وأسرهم، وترتيب دخولهم للمستشفيات الحكومية لإجراء العمليات أو الحصول على الخدمات العلاجية. 

 

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